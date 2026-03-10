Due incontri per conoscere i temi, approfondire e partecipare consapevolmente

Mercoledì 11 marzo: le ragioni del SÌ alle ore 20.30, presso la Sala Negrelli della Comunità di Primiero. Il Comitato Giusto Dire No ha organizzato un incontro per lunedì 16 marzo alle ore 20 presso la Sala Lisiera di Tonadico



Primiero (Trento) – Due occasioni distinte per permettere ai cittadini di formarsi un’opinione consapevole prima di recarsi alle urne nella tornata elettorale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. In vista del prossimo Referendum Costituzionale, si terranno due importanti serate di approfondimento pubblico a Primiero. Gli incontri, mirano ad illustrare le ragioni della riforma della magistratura e le motivazioni di chi si oppone al cambiamento. Ecco i dettagli dei due appuntamenti in programma.

Mercoledì 11 marzo: le ragioni del “SÌ”. Il primo incontro, intitolato “Io voto SÌ – La riforma che fa giustizia”, si terrà mercoledì 11 marzo alle ore 20.30, presso la Sala Negrelli della Comunità di Primiero. La serata vedrà la partecipazione in qualità di relatore dell’avvocato Federico Fedrizzi con la commissaria della Lega, Martina Loss e della consigliera provinciale, Antonella Brunet.

Lunedì 16 marzo: Le ragioni del “No”. Seguirà il fronte del “No”. Il Comitato Giusto Dire No (Coordinamento territoriale Trentino-Alto Adige/Südtirol) ha organizzato un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza per lunedì 16 marzo alle ore 20. L’evento si svolgerà presso la Sala Lisiera di Tonadico. Interverranno per discutere le criticità della riforma: Andrea Grosselli, Segretario Generale CGIL del Trentino; Chiara Cristofolini, Docente Universitaria e Maria Teresa Rubini, Magistrata.

La consultazione

I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15. I dati su affluenza e risultati del referendum saranno disponibili online su Eligendo e sull’app Eligendo Mobile.

