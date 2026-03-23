Referendum, ecco come hanno votato i Comuni del Primiero Vanoi Mis

I risultati della consultazione elettorale nella Comunità di Primiero

In aggiornamento

Primiero/Vanoi (Trento) – Ecco nel dettaglio c ome hanno votato i Comuni della Comunità di Primiero, secondo i dati forniti dal Ministero.

Primiero San Martino di Castrozza parziali

SINO
965 678
58,73% 41,27%

Mezzano parziali

SINO
482 344
58,35% 41,65%

Imèr parziali

Canal San Bovo parziali

SINO
287 156
64,79% 35,21%

Sagron Mis parziali

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