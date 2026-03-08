Recupero notturno di due escursionisti sul Monte Baldo in Trentino

Portati in salvo dai soccorritori delle stazioni di Ala e di Vallagarina

Trento – Si è concluso verso l’una di notte un lungo intervento per il soccorso di due escursionisti veronesi sul Monte Baldo. I due giovani stavano percorrendo un sentiero innevato tra Punta delle Redutte e Sorgente del Corondoler quando, poco sotto la cima delle Redutte, a una quota di circa 1.500 metri., hanno perso la traccia e si sono incrodati senza più riuscire a proseguire in autonomia.

Hanno quindi chiesto aiuto al 112 intorno alle 16. Una squadra di cinque soccorritori delle stazioni di Ala e di Vallagarina è partita a piedi e con gli sci, fino a raggiungere i due escursionisti intorno alle 19. I due, illesi ma infreddoliti, sono stati equipaggiati di ramponcini e accompagnati in sicurezza con la corda fino al sentiero degli Archetti per essere riscaldati e rifocillati. Dopodiché sono stati accompagnati a valle lungo il sentiero innevato. Per loro non c’è stato bisogno di alcun ricovero in ospedale.