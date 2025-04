Da Trento a Mezzolombardo, forze dell’ordine in campo per due gravi episodi di cronaca in poche ore

Trento – Malgrado fosse agli arresti domiciliari, ha rapinato una donna che aveva appena prelevato al bancomat, puntandole un cacciavite all’addome, poi è fuggito e, all’arrivo dei Carabinieri, si è barricato in casa ma è stato arrestato per rapina aggravata, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto a Trento, in via Piave, vicino al centro città. Delle indagini si è occupata la Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento che, anche grazie alla presenza di un efficiente impianto di videosorveglianza, hanno individuato l’uomo, un 37enne italiano pluripregiudicato, responsabile di una spaccata in una sala giochi di via Vittorio Veneto, sempre a Trento, commessa la sera prima e anche in questo caso ripresa dalle telecamere di sicurezza.

I Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del sospettato ma questi, vistosi scoperto e temendo probabilmente di finire in carcere, si è barricato all’interno. A quel punto hanno fatto irruzione i Carabinieri dell’Aliquota di primo intervento del Comando provinciale, costituita da personale addestrato per fronteggiare situazioni ad alto rischio. Una volta dentro, per contenere l’uomo, i militari hanno utilizzato la pistola taser in dotazione per immobilizzarlo e renderlo inoffensivo. Nei pressi dell’ingresso della casa gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto il bancomat rubato alla donna. Il 37enne è stato portato in carcere a Spini di Gardolo.

Spari a Mezzolombardo: incidente e fuga

Un uomo scende dalla macchina in corsa e spara, il suv sbanda e finisce contro un’altra macchina. Guidatore e passeggero si danno alla fuga nei campi. E’ accaduto venerdì sera poco prima delle 20. Secondo quanto raccontano i testimoni c’è stata una specie di sparatoria e poi tre uomini, dopo aver fatto un incidente si sono dati alla fuga facendo perdere le tracce. La polizia locale è al lavoro per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità.

Dai primi accertamenti sembra che il veicolo, un suv scuro, fosse stato preso a noleggio a Milano. A bordo gli agenti hanno trovato diversi oggetti, qualche dose di droga e un pacco all’apparenza di denaro. Sotto esame anche le telecamere di sorveglianza della zona, così come il telefonino perso da uno degli uomini in fuga. Ancora incerta la loro identità mentre, stando alle testimonianze, avrebbero avuto un accento straniero.