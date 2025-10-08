Rapina in casa a Trento, sequestrato per ore noto imprenditore

Cinque i malviventi che hanno legato la vittima, dopo essersi fatti aprire la cassaforte. Bottino ingente

In aggiornamento

Trento – Rapina in appartamento nella notte in via Falzolgher a Trento, vittima un noto imprenditore del settore tessile, Eugenio Gallizioli. I malviventi, cinque, sono entrati in azione poco dopo l’una. Appostati sotto casa, hanno atteso che la vittima rientrasse. Dopo averlo bloccato, lo hanno costretto a farli entrare in casa, per fargli aprire la cassaforte svaligiandola, portando via decine di migliaia di euro di beni e valori.

Non contenti, i rapinatori hanno legato l’imprenditore a una sedia, tenendolo sotto tiro con una pistola, mentre mettevano a soqquadro le stanze, cercando altri oggetti di valore. Ultimato il colpo, la banda si è dileguata su un’auto aziendale di proprietà della vittima. Indagano Carabinieri e Polizia.