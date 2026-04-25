E’ caccia ai malviventi nel Feltrino

L’assalto la notte fra 23 e 24 aprile lungo la Culiada. Le vittime sono riuscite a farsi sentire gridando, così i vicini hanno dato l’allarme

NordEst – Momenti di grande paura a Feltre per i coniugi Bassani che, nonostante tutto, hanno ripreso la loro attività quotidiana. I rapinatori si sono introdotti nella notte, con una pistola, nella loro villetta di via Culiada, lungo la strada che da Feltre porta a Fonzaso, legandoli e chiudendoli in bagno. I vicini sono stati allertati dalle urla dei due che hanno chiamato subito i Carabinieri di Feltre, prontamente intervenuti. La zona, come racconta chi ci vive, purtroppo non è nuova a simili episodi. Indagini, coordinate dall’Aurorità Giudiziaria, sono in corso da parte dei Carabinieri di Feltre e Belluno.

I malviventi hanno agito con estrema freddezza: le vittime sono state immobilizzate, legate e rinchiuse all’interno di un bagno della casa, per consentire ai banditi di rovistare indisturbati alla ricerca di preziosi e denaro contante. Ad interrompere il piano della banda sono state le grida disperate dei due coniugi che, una volta rimasti soli, hanno tentato in ogni modo di attirare l’attenzione. Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie dei Carabinieri, che hanno liberato la coppia. L’area è stata immediatamente isolata per consentire i rilievi scientifici. Le indagini sono attualmente condotte in stretta collaborazione tra i Carabinieri della Compagnia di Feltre e il Comando Provinciale di Belluno.