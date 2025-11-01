Rapina da 300 mila euro all’imprenditore Gallizioli: arrestati i presunti autori

Gli arresti tra Trento, il Garda veronese e la provincia di Milano. I complimenti dalle istitutzioni alle forze dell’ordine. Plauso del presidente Fugatti e del sindaco Ianeselli

Trento – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trento hanno arrestato tre persone ritenute responsabili della rapina in abitazione avvenuta l’8 ottobre ai danni dell’imprenditore trentino Eugenio Gallizioli, 72 anni. Durante il colpo, i malviventi avrebbero sorpreso l’uomo nel sonno, immobilizzandolo e tenendolo sotto sequestro per oltre quattro ore. Sotto la minaccia di una pistola e di un coltello, la vittima fu costretta a consegnare oltre 300 mila euro in contanti, oltre a gioielli e preziosi. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trento, hanno permesso ai militari di risalire ai presunti responsabili grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e delle intercettazioni ambientali. I tre sono stati rintracciati tra Trento, la provincia di Milano e il Garda veronese, dove uno di loro si trovava con la famiglia. Un quarto sospettato è stato denunciato a piede libero.

Il plauso del presidente Fugatti

“Ancora una volta abbiamo il piacere complimentarci con le forze dell’ordine, ed in questo caso con i Carabinieri, per l’ottimo lavoro svolto a seguito della rapina ai danni dell’imprenditore Gallizioli che tanto clamore aveva suscitato a Trento. L’individuazione e l’arresto di tre presunti responsabili unitamente alla denuncia di un quarto componente la banda sono una prova della professionalità degli investigatori ma soprattutto consegnano alla nostra comunità un segnale importantissimo di fiducia”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta la notizia.

I complimenti alle forze dell’ordine

“In soli 20 giorni di indagini, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinati dalla Procura di Trento, hanno individuato i presunti autori della rapina in abitazione avvenuta l’8 ottobre scorso ai danni dell’imprenditore trentino Eugenio Gallizioli. A tutti coloro che hanno contribuito alla brillante operazione vanno i ringraziamenti miei personali e di tutta l’Amministrazione comunale. Il buon esito delle indagini, tutt’altro che scontato, dimostra ancora una volta la reattività e la grande preparazione delle forze dell’ordine e, nello stesso tempo, rafforza la fiducia dei cittadini di Trento che erano rimasti molto scossi in seguito rapina. A quanto risulta, pare che ad agire sia stata una banda di professionisti che con tutta probabilità avrebbe provato a colpire di nuovo. Gli arresti di oggi sono dunque un contributo importante alla sicurezza del territorio non solo trentino”.