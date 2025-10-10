La Skoda Octavia è sotto esame da parte dei Carabinieri del Nucelo Investigativo

indagini a tutto campo di Polizia e carabinieri per risalire ai colpevoli

Trento – E’ stata ritrovata a Povo, sulla collina di Trento non lontano dalla facoltà di Ingegneria, la macchina usata dai cinque rapinatori che nella notte di mercoledì 8 ottobre hanno sequestrato e rapinato nella sua casa l’imprenditore trentino Eugenio Gallizioli.

L’automobile, una Skoda Octavia (macchina aziendale dello stesso Gallizioli) è stata rubata e usata per la fuga al termine della rapina. I Carabinieri la hanno ritrovata a pochi chilometri di distanza, a Povo appunto, ed è stata subito sottoposta all’esame da parte degli specialisti del Nucleo Investigativo dei carabinieri

In breve

Un uomo di 74 anni è rimasto ferito, nella serata di mercoledì, in un incidente avvenuto a Calliano. L’allarme è scattato alle 19.42, sulla statale 12 del Brennero, all’altezza del bivio per Besenello, dove l’uomo è stato investito da una macchina. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, si sono recati i vigili del fuoco e i sanitari, con una ambulanza e l’automedica.

In Trentino la vita costa di più: spesa mensile oltre i 3.000 euro. La media è tra le più alte d’Italia, con una media nazionale che si ferma a 2.755,09 euro aò mese. Pesano sulle famiglie casa e trasporti ma si risparmia sull’alimentazione.