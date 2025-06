Rallye San Martino 2025, vittoria bis di Albertini Fappani, ma sulle ps il pubblico non premia. Da più parti si invoca un vero rinnovamento

L’equipaggio bresciano, primo nel 2023, ancora in trionfo su Skoda Fabia. Una foratura sul secondo Manghen ha messo lontano dal podio Nucita che a metà gara era al comando. Piazza d’onore meritata per Bravi e terzo posto di Razzini grazie all’ultimo graffio sulla Gobbera

NordEst – Incerto e combattuto fino all’ultima prova secondo tradizione. Il 45° Rallye San Martino – la sfida dolomitica per la prima volta valida per la serie International Rally Cup – è stato vinto dall’equipaggio bresciano composto da Stefano Albertini e Danilo Fappani su Skoda Fabia Rally2 Evo con il tempo totale di 59’’42’5 dopo 94,35 km totali di percorso cronometrati. Si erano già imposti nel 2023 quando la corsa era valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto e anche allora fu gara tiratissima. Stavolta a metà giornata pareva che le lancette del destino fossero quelle di Andrea Nucita e Fabiano Cipriani su Citroen C3, pur al comando con un margine di soli 4’’6 dopo il primo giro su “Manghen”, “Val Malene” e “Gobbera”.

Invece ripassando sul “Manghen” una foratura ha fatto perdere loro ben 47’’4 e addio ai sogni di gloria. Sulla montagna “sacra” del Rallye è salito in cattedra Filippo Bravi con Martina Musiari alle note nella Hyundai i20 facendo segnare il miglior parziale e ripetendosi poi a “Val Malene”. Il friulano si è portato così solo a 1’’1 da Albertini, già primo ieri sera dopo il crono spettacolo in paese, e si apparecchiava un arrivo allo sprint sulla “Gobbera”. Invece nella prova conclusiva il graffio l’hanno piazzato Marcello Razzini e Gianmaria Marcomini (Skoda), importante per conquistare il terzo gradino del podio superando in volata Rudy Michelini e Nicola Angilletta (Skoda), mentre Albertini non ha cercato forzature chiudendo primo davanti a Bravi che ha alzato il suo tempo di 1’’4 rispetto al primo passaggio.