“Segnali di un lieve peggioramento rispetto al primo semestre”

Nel terzo trimestre del 2025 il fatturato delle imprese esaminate nell’indagine aumenta dello 0,7% rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno. Il dato emerge dall’indagine sulla congiuntura economica in provincia di Trento, curata dall’Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio, che evidenzia una situazione in rallentamento rispetto al periodo aprile-giugno, in cui la variazione era risultata pari a +1,5%.

Trento – Il settore che mostra l’andamento più favorevole è rappresentato dai servizi alle imprese e terziario avanzato (+10,7%), che continua a caratterizzarsi per una dinamica sensibilmente positiva da ormai molti trimestri. Variazioni in aumento, ma più contenute, riguardano anche i trasporti (+1,6%) e l’edilizia (+1,4%); quest’ultimo settore, però, segnala un deciso rallentamento rispetto ai precedenti periodi. I settori che nel terzo trimestre evidenziano le performance più deboli sono il manifatturiero (+0,0%) e il commercio all’ingrosso (-0,7%), che risentono ormai da tempo del difficile contesto internazionale, e il commercio al dettaglio (-1,0%), trascinato al ribasso in special modo dalla componente non alimentare.

Il fatturato realizzato in provincia di Trento aumenta su base annua dell’1,0%, dato superato da quello conseguito in ambito nazionale (extra-provinciale) che segna un +2,7%. Sul fronte internazionale, invece, si registra una ulteriore contrazione, anche se leggermente più contenuta rispetto ai precedenti tre mesi (-2,8%). La variazione tendenziale dei ricavi delle vendite risulta negativa per le imprese di più piccola dimensione, con 1-10 addetti, (-2,1%), mentre è in crescita per le medie (+4,7%) e per le grandi imprese (+0,8%).

La dinamica dell’occupazione mostra, anche in questo trimestre, un andamento leggermente positivo (+0,8%). In particolare, si riscontrano aumenti significativi presso i comparti dei servizi alle imprese (+2,4%) e dei trasporti (+2,7%). In contrazione, invece, la base occupazionale del commercio al dettaglio (-1,7%), delle costruzioni (-0,7%) e del commercio all’ingrosso (-0,2%). Presso le imprese di più piccola dimensione (fino a 10 addetti) l’andamento occupazionale è, anche in questo periodo, negativo (-2,8%), mentre risulta in crescita tra le medie (tra 11 e 50 addetti) e le grandi imprese (oltre 50 addetti), con valori pari rispettivamente a +2,6% e a +2,8%. Stabili i giudizi degli imprenditori, con la maggior parte degli intervistati soddisfatti della redditività attuale della propria azienda. Rimangono invece più caute, ma in lieve miglioramento, le valutazioni in prospettiva.

“Il terzo trimestre del 2025 – spiega Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio di Trento – mostra segnali di un lieve peggioramento rispetto al primo semestre dell’anno, pur in un contesto di debole, ma costante, crescita dei fatturati delle imprese (+0,7%). Rimangono evidenti le sensibili difformità nelle dinamiche settoriali, ed è proprio grazie a un’economia diversificata che il nostro territorio, in questo momento, riesce a garantire una stabilità complessiva, nonostante le crescenti sfide e difficoltà che maturano nel contesto internazionale. L’attenzione – conclude il presidente De Zordo – ora deve essere rivolta a quei comparti, come la manifattura, che sperimentano le maggiori problematicità e, da questo punto di vista, credo che vada accolta con favore la volontà da parte del Governo provinciale di definire, assieme ai principali attori del sistema produttivo, un nuovo Piano delle politiche industriali”.