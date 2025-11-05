Nella serata di martedì, un messaggio social ha raggiunto molte persone a Primiero, segnalando i colpi e una Audi sospetta

Dopo i colpi in estate tra Imèr e Mezzano, malviventi ancora in azione a Primiero. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della zona. Proprio in questi giorni, nel vicino Bellunese, è caccia alla banda ritenuta responsabile delle razzie nella zona di Ponte nelle Alpi. L’inseguimento da parte di alcune pattuglie è terminato con un incidente. Ritrovata una Audi abbandonata con targhe clonate e attrezzi da scasso

Primiero (Trento) – Ladri in azione a Transacqua nel tardo pomeriggio di martedì, con i proprietari fuori casa. Hanno colpito tra le 5 e le 6 abitazioni, tra le 17 e le 19, nelle zone di via dei Bersaglieri, Caltene e Miniere. Il modus operandi sarebbe lo stesso per tutti i colpi: finestre o serramenti forzati in breve tempo, razzia di valori e ori presenti nelle stanze, con un bottino consistente di preziosi in alcuni casi e grande rabbia da parte dei proprietari. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Primiero, per risalire ai responsabili, anche verificando le numerose telecamere presenti in valle.

Il racconto

Uno dei proprietari delle case colpite dai ladri, ci conferma quanto avvenuto: “Io e mia moglie eravamo fuori casa tra le 17 e le 18 circa. Ad accorgersi di quanto acacduto – nel tardo pomeriggio di martedì – è stata la nonna che rientrava in casa con la nipotina. Ci ha avvisati, vedendo un quadro a terra ed alcuni oggetti spostati e subito abbiamo capito cosa era accaduto, allertando immediatamente i carabinieri. I ladri hanno setacciato la casa, andando però a cercare in particolare oggetti di valore e preziosi, in poco tempo. Hanno svitato persino le lampadine che si accendono automaticamente”. Grande ovviamente l’amarezza per chi ha vissuto tutto questo. Il sospetto dei residenti, è che i ladri abbiano preso di mira le abitazioni vicine in breve tempo, con un complice del gruppo che sorvegliava e attendeva nei pressi della zona, al centro delle attenzioni dei malviventi.

Il messaggio sui social

Dopo i furti, martedì in serata su molti cellulari dei residenti in valle è arrivato il seguente messaggio che avvertiva di quanto appena accaduto: “LADRI IN AZIONE A TRANSACQUA. Presenza di autori di furti in abitazione in valle del Primiero e Vanoi con Audi A3 nera (…). Chiudete le porte di casa e segnalate al 112 eventuali movimenti sospetti”.

Nel Bellunese inseguita una Audi nera

Nel vicino Bellunese intanto, è caccia alla banda ritenuta responsabile delle razzie avvenute nella zona di Ponte nelle Alpi (Belluno). E’ stata una notte movimentata quella tra tra lunedì e martedì. I carabinieri hanno intercettato un’automobile, una Audi nera, a bordo della quale i militari ritenevano ci fossero alcuni banditi. Hanno dato la caccia alla vettura per alcuni chilometri, quindi, quando pensavano di averla braccata, il guidatore ha accelerato tentando di investire un carabiniere. L’inseguimento è proseguito con il supporto di una pattuglia della Polizia Stradale che, nel tentativo di fermare i fuggitivi, ha urtato violentemente contro un guardrail. Illesa l’agente alla guida, sette giorni di prognosi per il collega. I controlli sono proseguiti fino a quando i militari hanno ritrovato l’Audi abbandonata. All’interno sono state rinvenute targhe clonate, attrezzi da scasso e un flessibile, materiale posto ora sotto sequestro. Il servizio della TGR Veneto sui furti a Belluno.