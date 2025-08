Continuano gli incidenti in montagna in questi giorni, con grande lavoro del soccorso alpino e dell’elicottero

Un 51enne straniero in comitiva è rimasto ferito martedì pomeriggio, sulla ferrata Buzzati, mentre un giovane di Primiero è stato soccorso in zona Auronzo. Altro intervento verso Forcella Sagron

In aggiornamento

NordEst – Dopo i diversi interventi sanitari in zona dei giorni scorsi, elisoccorso ancora mobilitato verso le 17 di martedì sulla ferrata Dino Buzzati (E747) per un turista straniero colpito da alcuni massi, secondo le prime informazioni. Era in comitiva con altri compagni quando sarebbe stato ferito al capo, per un distacco dalla parete. Sul posto è intervenuta l’equipe medica di Trentino emergenza per le prime cure del caso. Successivamente il trasferimento al Santa Chiara di Trento. Molti altri i soccorsi in tutto il Trentino, oltre al più grave di Caldonazzo.

Il Suem di Belluno segnala invece un giovane ventenne di Primiero, ferito martedì in mattinata, in zona Auronzo (malga Maraja). Avrebbe riportato alcuni politraumi, in seguito ad un incidente in montagna. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale di Belluno.

Altro soccorso in quota sulla forcella Sagron. Un escursionista è rimasto ferito in modo non grave verso le 12 e trasferito all’ospedale di Agordo (Belluno) . Sul versante del Bellunese si segnalano altri interventi del soccorso alpino sul Lagazuoi e al Lago Fedaia.