Molti gli sciatori feriti in seguito a cadute sulla neve

Ultimi giorni di vacanza per molti turisti in Trentino e ultime sciate, non sempre con lieto fine. Per molti traumi anche gravi in pista, con la neve particolarmente ghiaciata di queste ore

Trento – Un 59enne è stato soccorso in pista nei pressi di malga Valcigolera a San Martino di Castrozza, lunedì in tarda mattinata, per una grave caduta sulla neve. Ha riporato vari traumi ed è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento, in codice rosso con l’elicottero.

Tra i molti altri incidenti in tutto il Trentino, da segnalare decine di interventi nella zona di Madonna di Campiglio. Tra i più gravi, quello che ha coinvolto un 34enne con una violenta caduta in pista. Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in elicottero a Trento.

Diversi soccorsi per traumi e contusioni in codice rosso e giallo in tutta la provincia, con il supporto delle ambulanze locali, si sono registrati da Folgaria al Pordoi, dal Cermis alla Panarotta, fino alla Paganella e passo Rolle, per citarne solo alcuni.