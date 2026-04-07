Valanghe, raddoppiati i morti in Europa, sono 136

Dati relativi all’inverno che si è appena concluso, Italia in testa con 38 vittime

NordEst – Sono 136 i morti sotto valanghe sulle Alpi e le altre zone montuose europee in questo inverno. Rispetto all’inverno 2024/25, quando i morti furono 70, il numero è praticamente raddoppiato. Si deve tornare indietro all’inverno 2017/18 per trovare ancora più vittime (147).

Con 38 il numero più alto è stato registrato questa stagione in Italia, seguita dalla Francia con 32 e l’Austria con 30. Sono dati dell’European avalanche warning services, il raggruppamento europeo dei servizi valanghe. L’evento più fatale è stata la valanga di Cima Vertana, nel Gruppo dell’Ortles, inizio novembre con 5 morti.