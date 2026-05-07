Positivo il saldo degli autisti (+26 unità), al momento 39 sono in formazione

La sfida operativa più complessa affrontata l’anno scorso è stata la preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Sono stati portati a compimento siti logistici e infrastrutture chiave a Cavalese, Penia e Sen Jan, e sono stati immessi in servizio 30 nuovi autobus, 20 elettrici e 10 a metano

Trento – Nel 2025 quasi 45 milioni di passeggeri hanno utilizzato i servizi di Trentino Trasporti, con 27,7 milioni di chilometri percorsi, in aumento dell’1,1% rispetto al 2024. Sul fronte digitale, il Mobile Ticketing è cresciuto dell’11%, mentre la Guest Card digitale è aumentata del 6%. Il bilancio dell’azienda ha chiuso in positivo per 9.600 euro. La sfida operativa più complessa affrontata l’anno scorso – si legge in una nota – è stata la preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Sono stati portati a compimento siti logistici e infrastrutture chiave a Cavalese, Penia e Sen Jan, e sono stati immessi in servizio 30 nuovi autobus, 20 elettrici e 10 a metano, a trazione alternativa ai combustibili fossili. Inoltre, nel 2025 sono stati festeggiati i cento anni della funivia Trento-Sardagna, che l’anno scorso ha contato 222.162 passeggeri, il 9,5% in più rispetto al massimo storico del 2023.

Per la prima volta dopo anni, nel 2025 il saldo di autisti impiegati è stato positivo (+26 unità di personale) rispetto all’anno precedente. Secondo Trentino Trasporti si tratta di un risultato frutto di azioni integrate, come il riconoscimento dell’esperienza di guida pregressa, i contributi per le spese di affitto e la piena applicazione dell’accordo aziendale firmato a fine 2024. Il merito, aggiunge l’azienda nella nota, va anche alla prosecuzione dell’esperienza di Trentino Trasporti Academy, che nel 2025 ha portato all’inserimento di 30 nuovi autisti attualmente impiegati nel servizio di linea. Al momento è in corso la terza edizione dell’Academy, con la selezione di altre 39 unità, assunte all’inizio del 2026.

In breve

Belluno, l’Assemblea dei soci di Dolomiti Bus ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, che si chiude con un utile di 2,72 milioni di euro. Un risultato che include anche componenti straordinarie legate ai ristori Covid riferiti agli anni 2021–2022. Nel corso dell’anno l’azienda ha garantito complessivamente oltre 7,05 milioni di chilometri di servizio (+0,07% rispetto al 2024), trasportando circa 7,24 milioni di passeggeri (+0,08%), a conferma della stabilità della domanda e della continuità dell’offerta sul territorio. Il risultato conferma complessivamente la tenuta della gestione aziendale in un contesto ancora complesso per il trasporto pubblico locale e ribadisce il ruolo strategico di Dolomiti Bus per la mobilità del territorio bellunese. In qualità di socio, la Provincia di Belluno esprime soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza di una gestione attenta e orientata all’equilibrio economico, capace al tempo stesso di garantire continuità e qualità del servizio per cittadini, studenti e lavoratori.