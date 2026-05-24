Qualità della vita, Trentino Alto Adige ideale per creare una famiglia

Al Festival dell’Economia presentata la nuova ricerca del Sole 24 Ore. Alto Adige primo sul podio del benessere tra i 18 e i 35 anni, Trentino secondo. È invece la provincia di Trieste ad ottenere il primo posto per quando riguarda gli anziani

NordEst – Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Per i giovani adulti è il Trentino-Alto Adige il posto migliore in Italia dove muovere i primi passi nella vita, diventare indipendenti, farsi una famiglia. Lo dice la nuova ricerca Sole24Ore, anticipata oggi a Trento al festival dell’Economia. Nello specifico, sul podio del benessere per la fascia tra i 18 e i 35 anni il Trentino è secondo, l’Alto Adige primo. Michele Finizio del Sole24Ore sottolinea in particolare come “abbiamo questa capacità di Bolzano di avere famiglie giovani, alto tasso di natalità, tanto lavoro, stipendi alti”.

È invece la provincia di Trieste ad ottenere il primo posto per quando riguarda gli anziani. Ma Trento fa benissimo. Merito di un’eccellenza nell’assistenza domiciliare, e di pensioni tra le più alte d’Italia. Dove invece il Trentino arranca – per così dire perché si tratta sempre di rimanere nei primi posti in Italia – è sul benessere dei bambini. Qui infatti la provincia è fuori dalle prime 10 posizioni. Abbiamo chiesto il perché a Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. “Manca anzi serve più coinvolgimento dei giovani, servono più spazi, bisogna chiedere loro di progettarli”, la sua risposta.

La nuova edizione dell’indagine, amplia il numero degli indicatori territoriali, che passano da 15 a 20 per ciascuna fascia generazionale, per un totale di 60 statistiche provinciali certificate. Tra le principali novità entrano i servizi di prossimità raggiungibili a piedi in 15 minuti — farmacie, negozi, servizi ricreativi e assistenziali — e la presenza di reti familiari o sociali su cui poter contare nei momenti di bisogno. Dai primi dati emergono forti differenze territoriali e nuovi segnali sociali. Nella graduatoria dedicata ai bambini, Bolzano guida il Paese per fecondità con 1,55 figli per donna, mentre Cagliari conquista il primato per presenza di pediatri ma registra contemporaneamente uno dei dati più critici sulla natalità, con appena 0,75 figli per donna. Milano si distingue per servizi di prossimità, scuole con palestra e infermieri pediatrici, ma scivola nelle ultime posizioni per spazio abitativo medio disponibile alle famiglie (56,6 metri quadrati).

La demografia racconta un Paese che cambia. L’indagine fotografa inoltre un Paese attraversato da profondi cambiamenti demografici e culturali: la fecondità nazionale scende a 1,14 figli per donna, l’età media delle neo-madri sale a 32,7 anni e i matrimoni calano a 2,8 ogni mille abitanti. Crescono anche le persone che vivono sole (+7,9%) e aumenta il consumo di antidepressivi (+3,3%), mentre peggiorano le competenze scolastiche rilevate dai test Invalsi: risultano inadeguate per il 44% degli studenti quelle numeriche e per il 39,9% quelle alfabetiche, ancora sotto i livelli pre-pandemia.

I giovani e il sondaggio Eumetra: meno lavoro, più equilibrio. Accanto alle classifiche territoriali, Il Sole 24 Ore presenta anche un sondaggio qualitativo realizzato da Eumetra, in collaborazione con la Fondazione Fair, su mille giovani tra 18 e 35 anni. L’indagine restituisce il ritratto di una generazione meno focalizzata esclusivamente sul lavoro e più attenta all’equilibrio personale: salute mentale, relazioni affettive e tempo libero vengono oggi considerati prioritari più dell’occupazione e del reddito. Quattro giovani su cinque si dichiarano soddisfatti della propria qualità della vita, ma emerge un forte divario tra ciò che viene ritenuto importante e il livello di soddisfazione reale, soprattutto sul fronte economico, lavorativo e della salute mentale. Il rapporto con l’intelligenza artificiale appare ambivalente: prevale la percezione dei benefici in termini di produttività e risparmio di tempo, ma restano forti i timori legati alla dipendenza tecnologica e alla perdita di posti di lavoro.

Alessandro Rosina spiega inoltre un fenomeno emergente: “Sappiamo anche che i giovani diminuiscono e parleremo infatti del cosiddetto “degiovanimento” demografico del Paese, cioè della progressiva scomparsa dei giovani. Però questo calo non è uniforme: ci sono territori che riescono ad attrarre giovani e altri che invece li perdono. Al contrario, gli anziani aumentano, in un Paese in cui cresce l’età media e l’invecchiamento della popolazione è sempre più evidente. Ed è un tema che richiede interventi urgenti, proprio per evitare squilibri demografici sempre più marcati.”

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