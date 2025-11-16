Milano si conferma al primo posto fra le 107 province italiane secondo l’indagine realizzata da ItaliaOggi e altri

A NordEst, Padova e Verona si trovano rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, perdendo entrambe una posizione rispetto al 2024. Treviso al 17esimo posto, Vicenza 28esima, Venezia 34esima ma sorprende soprattutto Belluno scesa di ben 25 posizioni e ora al 60esimo posto

La città di Bolzano

NordEst – La classifica tiene conto di 92 indicatori suddivisi in nove macro-categorie: Affari e Lavoro, Ambiente, Istruzione, Popolazione, Reati e Sicurezza, Reddito e Ricchezza, Salute, Sicurezza Sociale e Turismo e Cultura.. Trento si piazza in sesta posizione. Bolzano risulta prima nella classifica affari e lavoro, davanti a Firenze e Prato.

Ai piedi del podio si piazzano Padova e Verona. Scalino più alto per il capoluogo altoatesino anche nella classifica ambiente, seguita da Bologna e Bergamo. Trento invece si piazza 14/a. Doppietta regionale invece nella classifica popolazione (Bolzano prima e Trento seconda). Primo posto per Bolzano anche nella classifica turismo e 13/o per Trento. Bolzano seconda alle spalle di Milano per quanto riguarda “reddito e ricchezza”, mentre Trento arriva dodicesima.

A colpire è la performance negativa di Vicenza (28esima e scesa di ben 15 posti), di Venezia (34esima in classifica, a meno 14 rispetto all’indagine dello scorso anno), ma soprattutto di Belluno scesa di ben 25 posizioni e ora al 60esimo posto. Al numero 53 della classifica troviamo, invece, Rovigo.