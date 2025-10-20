Provincia Trento annuncia nuovo piano di gestione dei lupi

Dopo ultimo episodio predazione sulla base della neo normativa Ue

Trento – Un episodio di predazione da parte di un branco di lupi si è verificato oggi a malga Lavacchio, sul massiccio del Baldo nel Comune di Avio, dove sei bovini adulti al pascolo sono rimasti feriti e si trovano attualmente in cura presso il veterinario aziendale. Il Corpo forestale del Trentino sta accertando l’accaduto.

Si tratta di un branco diverso da quello che gravita nella Lessinia trentina, e va detto che, nel caso di bovini adulti, non sono previste opere di prevenzione, come ricorda la Provincia di Trento. L’Amministrazione sottolinea come “la possibilità di rimuovere esemplari problematici o dannosi rappresenti un elemento fondamentale per la gestione della specie sul territorio, come avviene nel resto delle Alpi.

Una misura rispetto alla quale, nel caso di malga Boldera, il Consiglio di Stato è intervenuto disponendo la sospensione del decreto del presidente della Provincia che prevedeva la rimozione di un secondo esemplare, dopo quello abbattuto dal Corpo forestale del Trentino il 20 settembre scorso. Il Servizio Faunistico sta ora elaborando un nuovo Piano di gestione del lupo, alla luce del nuovo quadro normativo europeo che prevede un grado di protezione ridotto della specie rispetto al passato”, conclude la nota.