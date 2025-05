Il presidente della Provincia di Trento, ha firmato il decreto di riordino della giunta

Trento – Francesca Gerosa, esponente di Fratelli d’Italia, non sarà più vicepresidente. Verrà sostituita da Achille Spinelli. Gerosa rimarrà comunque assessora, pur perdendo le deleghe alla Famiglia, che andranno a Spinelli, e allo Sport, destinato all’assessore Mattia Gottardi. Rimangono a Gerosa, dunque, le competenze in materia di istruzione, cultura, giovani e pari opportunità. Sono le conseguenze delle lunghe tensioni seguite prima al voto sul disegno di legge che permette un terzo mandato al presidente della Provincia e, soprattutto, alla decisione del governo di impugnare la norma trentina davanti alla Corte Costituzionale. Questa la mossa di Fugatti. Ora si attendono le reazioni di Fratelli d’Italia, il cui gruppo in Consiglio provinciale si è dimezzato proprio durante il voto per la legge sul terzo mandato: Carlo Daldoss e Daniele Biada hanno votato sì e hanno lasciato il partito.

La nota della Provincia

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un nuovo decreto relativo alla ripartizione delle competenze fra gli assessori provinciali. In sintesi la funzione di vice presidente è stata assegnata ad Achille Spinelli che assume anche la competenza in materia di famiglia. Il suo assessorato prende quindi il nome di “Assessorato allo sviluppo economico , lavoro, famiglia, università e ricerca con funzioni appunto di vicepresidente”. Altre modifiche riguardano l’assessore Mattia Gottardi che assume le nuove competenze su sport e aree protette, mantenendo urbanistica, energia e trasporti.

Di conseguenza, nella ripartizione degli affari relativi all’assessore Francesca Gerosa restano le competenze in materia di istruzione, cultura, giovani e pari opportunità.

Il testo del decreto

“Il Presidente della Provincia, visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”;- vista la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 recante “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”;- atteso che con proprio decreto n. 29-1/Leg. di data 17 novembre 2023 il Presidente della Provincia ha provveduto a nominare gli assessori componenti della nuova Giunta provinciale, come previsto dall’articolo 8, comma 2, della predetta legge provinciale n. 2 del 2003, provvedendo altresì alla relativa ripartizione degli affari;- preso atto che con proprio decreto n. 32-4/Leg. di data 13 dicembre 2023 è stato sostituito il decreto n. 29-1/Leg. del 2023, come modificato dal decreto del Presidente della Provincia n. 30-2/Leg. del 2023- ritenuto per ragioni di opportunità politica di procedere alla riassegnazione della funzione di Vicepresidente e a una modificazione dell’attuale ripartizione degli affari fra gli Assessori,tutto ciò premesso, il Presidente della Provincia decreta:

1) di sostituire il n. 3) del dispositivo del decreto n. 32-4/Leg. di data 13 dicembre 2023, con il seguente: “3) di attribuire le funzioni di Vicepresidente all’assessore Achille SPINELLI;”

2) al n. 4) del dispositivo del decreto n. 32-4/Leg. di data 13 dicembre 2023, nella ripartizione degli affari riservati al Presidente, di aggiungere, in fine, la seguente competenza:• “rapporti con l’ente strumentale “Fondazione Trentina Alcide De Gasperi”

3) di apportare nel n. 5) del dispositivo del decreto n. 32-4/Leg. di data 13 dicembre 2023, le seguenti modificazioni:a) al n. 1, nella ripartizione degli affari relativa all’assessore Francesca GEROSA:1. la denominazione dell’assessorato è sostituita dalla seguente:“Assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità: Francesca GEROSA”;2. sono soppresse le deleghe relative a:• politiche per la famiglia e la natalità;• attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature.”b) al n. 3, nella ripartizione degli affari relativa all’assessore Mattia GOTTARDI:1. 2. la denominazione dell’assessorato è sostituita dalla seguente: “Assessore all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette”;sono aggiunte, in fine, le seguenti deleghe:• “gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio, protezione della flora e della fauna riconducibili all’ambito della rete delle aree protette;• attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature.”c) al n. 5, nella ripartizione degli affari relativa all’assessore Achille SPINELLI:1. la denominazione dell’assessorato è sostituita dalla seguente: “Assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, con funzioni di Vicepresidente: Achille SPINELLI”;2. è aggiunta, in fine, la seguente delega: “politiche per la famiglia e la natalità.”d) al n. 7, nella ripartizione degli affari relativa all’assessore Giulia ZANOTELLI, la delega relativa alle “gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio, protezione della flora e della fauna riconducibili all’ambito della rete delle aree protette” è soppressa”.