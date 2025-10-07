Il vicepresidente della Provincia Galateo ha incontrato in consiglio una delegazione. Kompatscher, fatto tutto il possibile per Valbruna

Oltre duemila metalmeccanici hanno manifestato a Bolzano per il futuro dello stabilimento Valbruna. Il corteo è partito dalla zona industriale per giungere poi davanti alla sede della giunta provinciale, in piazza Magnago

Bolzano – “Abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere la Valbruna a Bolzano. Non è vero che ci siamo svegliati solo adesso, ma l’assessore sta seguendo la questione da un anno e mezzo”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher nella conferenza stampa dopo la seduta della giunta provinciale, proprio mentre davanti al Palazzo Widmann era ancora in corso la manifestazione dei metalmeccanici. Kompatscher ha ricordato che “ben due pareri hanno dato la risposta praticamente identica, escludendo una trattativa diretta per il rinnovo della concessione, ovvero il parere dell’avvocatura della Provincia autonoma e quello dell’avvocatura di Stato”.

Il governatore ha inoltre ribadito che il bando europeo prevede punteggi per il mantenimento delle attività siderurgiche, per la tutela dei posti di lavoro e per interventi ambientali. Infine Kompatscher ha chiarito che “un’eventuale procedura Golden power è di esclusiva competenza di Roma e potrebbe comunque scattare solo dopo il bando, in caso di un eventuale rischio strategico nazionale”.

Il vicegovernatore altoatesino Marco Galateo, ha ribadito ai rappresentanti sindacali, la sua vicinanza alle istanze sollevate dagli operai. Ha inoltre sottolineato l’importanza del sito bolzanino per il reparto siderurgico in Italia. In presenza dei sindacati ha firmato il parere positivo della Provincia di Bolzano del piano di investimenti per 143 milioni di euro presentato da Valbruna per i due siti di Vicenza e Bolzano a Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo. I sindacalisti hanno ribadito la necessità di ritirare il bando europeo e di tornare al tavolo di discussione con tutte le parti interessate. A Bolzano hanno manifestato anche oltre 600 metalmeccanici giunti dallo stabilimento di Vicenza. I sindacati temono infatti gravi ripercussioni di un’eventuale chiusura di Bolzano anche sul sito veneto.

Oltre duemila metalmeccanici hanno manifestato a Bolzano per il futuro dello stabilimento Valbruna. Il corteo è partito dalla zona industriale per giungere poi davanti alla sede della giunta provinciale, in piazza Magnago. I sindacati, rivolgendosi ai manifestanti, hanno chiesto il ritiro del bando europeo, indetto nelle scorse settimane dalla Provincia autonoma, e l’assegnazione diretta alla Valbruna. “Con la Valbruna scomparirebbe un pezzo di Bolzano”, è stato detto, ricordando che anche in Val d’Aosta fu evitato un bando europeo. I sindacati hanno accusato la Provincia di mettere a rischio oltre 500 posti di lavoro, come anche il futuro “di una delle ultime aziende sane di proprietà di italiani nel nostro Paese”.