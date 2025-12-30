Dal 2 gennaio 2026 le domande per i lavoratori stagionali
Dal 2 gennaio al 16 febbraio 2026, i lavoratori che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa potranno presentare domanda per le attività stagionali del Progettone 2026
Trento – Si tratta dell’ultima finestra di presentazione delle domande secondo le modalità attuali, prima dell’entrata in vigore del “nuovo Progettone”, per il quale le candidature potranno essere presentate a partire dal 1° giugno 2026, a seguito della riforma della misura recentemente approvata .
Requisiti richiesti:
- essere in stato di disoccupazione oppure lavoratore autonomo non iscritto alla relativa gestione previdenziale, con reddito presunto inferiore a 4.800 euro nell’anno di presentazione della domanda;
- aver sottoscritto il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego;
- essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi, o da 10 anni nel corso della vita purché residente e domiciliato da almeno un anno al momento della domanda;
- età anagrafica minima: 49 anni per le donne e 53 anni per gli uomini. Per chi è iscritto alla legge 68/99, il requisito è di 44 anni per le donne e 48 anni per gli uomini.
Per maggiori informazioni. Per il Progettone stagionale, contattare il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale (SOVA) – Ufficio coordinamento e occupazione delle risorse umane: telefono: 0461 496168 – Email: serv.sova@provincia.tn.it
