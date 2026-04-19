Progetti culturali sovracomunali, la Giunta provinciale approva il bando per il 2026

Assessore Gerosa: “La cultura è un motore di coesione e sviluppo dei nostri territori”

Trento – Il provvedimento prevede un finanziamento di 600mila euro a copertura delle spese relative ai progetti culturali di carattere sovracomunale. “Questo bando si inserisce in una strategia chiara di sostegno alle progettualità capaci di creare reti tra enti locali, per valorizzare identità e talenti in una dimensione sovracomunale. La cultura rappresenta un motore fondamentale di coesione e sviluppo dei nostri territori. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività e la qualità della vita delle nostre comunità, stimolando allo stesso tempo i talenti locali”, ha affermato l’assessore Gerosa.

Il bando pubblico 2026 approvato con la delibera contiene i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative progettuali culturali a carattere sovracomunale a favore degli enti locali della Provincia e l’impegno di spesa previsto dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2026, sottoscritto lo scorso 24 novembre.

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