Vigolo Vattaro (Trento) – Un principio di incendio alla canna fumaria di un’abitazione in via Trieste, a Vigolo Vattaro, ha richiesto nella serata di martedì, attorno alle 20.40, l’intervento del locale corpo di vigili del fuoco volontari. I pompieri sono stati impegnati fino alle 23 nelle operazioni di spegnimento del principio di incendio, che non ha intaccato la copertura, e nelle verifiche con termocamera e rilevatore di monossido di carbonio per scongiurare la presenza del pericolosissimo gas.

Inizialmente la situazione sembrava potesse essere ben più grave, tanto che sono stati allertati anche i corpi di Centa San Nicolò, Pergine Valsugana, Bosentino e Vattaro. Il loro intervento non si è però reso necessario.