Principio di incendio a Imèr: danni contenuti grazie ai dipendenti e ai vigili del fuoco

Imèr (Trento) – Nel pomeriggio di martedì si è registrato un principio di incendio all’interno di una falegnameria della zona di Imèr. Le fiamme si sono sviluppate da un macchinario. Il personale presente è intervenuto con prontezza, utilizzando gli estintori in dotazione e riuscendo a contenere immediatamente il fuoco, evitando che si propagasse al resto del capannone e al materiale ligneo circostante, particolarmente infiammabile.

Nonostante l’intervento tempestivo dei lavoratori, sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco volontari di Imèr, che hanno raggiunto rapidamente la falegnameria. La loro azione ha permesso di mettere in completa sicurezza l’area, verificando che non vi fossero focolai residui e scongiurando così il rischio di una ripresa delle fiamme.

“L’emergenza – conferma l’ispettore dei vigili del fuoco Alberto Tisot – è rientrata senza conseguenze gravi per le persone e per la struttura, limitandosi ad un danno contenuto al macchinario interessato. L’accaduto conferma l’importanza della formazione antincendio nei luoghi di lavoro e della presenza costante dei corpi dei vigili del fuoco volontari sul territorio, capaci di intervenire con rapidità ed efficacia in situazioni potenzialmente pericolose2.