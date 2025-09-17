A Merano primo sgombero con Decreto sicurezza in Alto Adige

Denunciate tre persone e sequestrati quasi 4 kg di droga

Merano – E’ stato eseguito martedì a Merano il primo sgombero immediato in Alto Adige ai sensi del nuovo Decreto Sicurezza, per quanto riguarda l’occupazione abusiva di immobili. La Polizia ha anche denunciato tre persone e sequestrato quasi 4 chili di droga. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Merano, ha preso il via dopo la segnalazione del legittimo proprietario.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati un cittadino italiano di 25 anni e due cittadini marocchini di 21 e 24 anni, tutti con precedenti. Il 24enne è risultato irregolare sul territorio nazionale, mentre il 21enne è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish. I tre sono stati denunciati per occupazione arbitraria di immobile, mentre per il cittadino irregolare è stato emesso un provvedimento di espulsione. L’appartamento è stato riconsegnato al proprietario.

Durante un successivo sopralluogo nei pressi dell’edificio, gli agenti hanno rinvenuto uno zaino nascosto su un ponteggio, contenente 2,7 kg di hashish, 900 grammi di marijuana, 70 grammi di cocaina, 8.000 euro in contanti e due bilancini di precisione. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti, mentre sono in corso accertamenti per verificare eventuali legami con gli occupanti denunciati. Secondo il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari si tratta di “un segnale chiaro di legalità. La Polizia di Stato tutela il diritto dei cittadini alla sicurezza e alla proprietà, intervenendo con fermezza contro ogni forma di illegalità”.