Giubileo dei Lavoratori al Santuario di San Silvestro

Quest’anno, accanto al tradizionale momento del Primo Maggio al Santuario di San Silvestro con le Acli di Zona, il Giubileo diocesano dei Lavoratori, “Pellegrini di speranza” con la presenza dell’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi

Primiero/Vanoi (Trento) – A Passo Gobbera alle ore 9.30 ci sarà l’accoglienza della Croce Giubilare e inizierà la processione per raggiungere il Santuario di San Silvestro dove alle 10.30 si svolgerà la Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo Lauro Tisi. “Il lavoro, un’alleanza sociale generatrice di speranza è il titolo del Messaggio dei Vescovi per questa Giornata per il lavoro. Ed è anche dentro questa prospettiva che questo momento diventa, per le comunità di Primiero, Vanoi e Mis una occasione straordinaria di ritrovarsi insieme per riflettere, pregare e vivere un momento di comunità”.

Tutte le date della visita pastorale del Vescovo nelle comunità di Primiero, Vanoi e Sagron Mis

Questo Giubileo diocesano dei Lavoratori è un momento nel quale le diverse dimensioni del lavoro, possono sottolineare insieme quanto fondamentale sia il lavoro per le persone. Un momento importante che, alla vigilia della Visita pastorale dell’Arcivescovo Lauro Tisi, vuole essere un significativo segno, oltre che dell’importanza del lavoro, di quanto sia intimamente legato ai progetti e a una idea di futuro anzitutto per le giovani generazioni. Al termine della messa, anmata dal Coro Vanoi, a Passo Gobbera, pranzo comunitario organizzato dalle Associazioni del Vanoi, in collaborazione con i Nu.Vol.A.

