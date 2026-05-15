Primiero, Vanoi, Mis verso una sola grande Parrocchia che sostituirà le 13 attuali

“Non è una scelta fatta a cuor leggero, né una resa”. A comunicarlo sono i parroci nel bollettino distribuito in questi giorni alle comunità locali, dopo numerosi incontri territoriali. Previsti tre momenti pubblici nei prossimi giorni, per presentare il progetto che sarà proposto al Vescovo

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – “Desideriamo comunicarvi – scrivono i parroci nel bollettino parrocchiale distribuito in questi giorni nelle chiese locali – il seme di una nuova speranza che, con il soffio dello Spirito Santo, diventerà una pianta forte e rigogliosa. Il Consiglio pastorale decanale, i Comitati parrocchiali e i Consigli per gli affari economici di Primiero, Vanoi e Mis hanno camminato intensamente in questi ultimi tre anni. Abbiamo parlato, discusso e condiviso fatiche, arrivando a una conclusione che vogliamo proporre al Vescovo Lauro: unirci in un’unica Parrocchia che raccolga le attuali 13 parrocchie. Non è una scelta fatta a cuor leggero, né una resa. Negli ultimi tempi, in più di un’occasione, abbiamo sperimentato come il mettersi insieme dia frutti che nascono dalla sinergia di più talenti. Assaporiamo come le celebrazioni eucaristiche siano più vive in comunità allargate. Come lo scambio di sensibilità ampli lo sguardo e generi soluzioni fattibili. Vediamo tutti le sfide: troppi banchi vuoti e il calo delle vocazioni che il Vescovo ha recentemente definito una “situazione gravissima”. Restare fermi a guardare i campanili isolarsi spegnerebbe il fuoco lentamente. Abbiamo una responsabilità verso il domani delle nostre comunità.

Abbiamo raccolto – si legge ancora – l’eredità lasciataci dalla Visita pastorale del nostro Vescovo, il quale ci ha chiesto di non aver paura, di non limitarci a ridurre le comunità cristiane a luoghi di gestione burocratica e ricerca disperata di fondi per la sopravvivenza delle nostre strutture ecclesiali. L’obiettivo non sono le carte. Al contrario, vogliamo meno scartoffie e più tempo per guardarci in faccia, stare vicino a chi soffre e vivere il Vangelo nello stile del Crocifisso Risorto. Vogliamo abitare un “vestito legale” più leggero per camminare con passo più spedito al fianco di Gesù di Nazaret. Qualcuno di voi si chiederà: “Ma allora il mio campanile sparirà?”. No, assolutamente. I campanili non spariranno. Le sagre, i Santi e le tradizioni religiose dei nostri paesi resteranno integre. Le offerte donate per ogni singola parrocchia resteranno legate a quella specifica comunità. La generosità di chi ci ha preceduto è un vincolo sacro. Sarà un percorso istituzionale che richiederà tempo e pazienza. Restiamo uniti come un cuore solo, tra la bellezza della nostra storia e il coraggio di osare la speranza del Vangelo”. L’invito è a partecipare alle assemblee pubbliche per approfondire insieme questo processo:

• MARTEDÌ 26 MAGGIO ore 20.15 per le comunità di Mezzano Imèr presso il Centro Civico a Mezzano

• MERCOLEDÌ 27 MAGGIO ore 20.15 per le comunità di Soprapieve in oratorio a Pieve

• GIOVEDÌ 28 MAGGIO ore 20.15 per le comunità del Vanoi in oratorio a Canal San Bovo.

L’annuncio sul bollettino parrocchiale