Continuano anche in zona i soccorsi sanitari di Trentino Emergenza

Elicottero intervenuto più volte in questi giorni nel Primiero Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – L’elisoccorso è intervenuto diverse volte in questo weekend di estate nel Primiero Vanoi, come accade ogni anno per i numerosi turisti presenti in zona. Nella giornata di sabato 9 agosto, si segnalano soccorsi sanitari a San Martino di Castrozza, due a Primiero e uno al rifugio Pradidali in serata.

Nel pomeriggio di domenica 10 agosto, dopo le 15.30, l’elicottero è arrivato a Caoria per trasferire al Santa Chiara di Trento in codice giallo, una paziente di 54 anni, con un trauma toracico. In zona oltre all’ambulanza e all’auto sanitaria con i sanitari del posto, hanno operato anche i vigili del fuoco di Caoria. Sempre domenica pomeriggio, l’ambulanza ha soccorso un 24enne con lesioni traumatiche a San Martino di Castrozza, trasferendolo all’ospedale di Feltre in codice giallo.

Domenica in serata, altro intervento sulle Pale di San Martino, al rifugio al Velo della Madonna, per il recupero di due escursionisti illesi, trasferiti a valle, senza gravi conseguenze.