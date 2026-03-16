Progetto DesTEENazione: Istituto superiore di Primiero tra i protagonisti

Più di 300 persone tra docenti, tutor del progetto ed educatori dei vari ambiti hanno seguito la presentazione delle docenti Alessia Daprà, Chiara Lucian e Gabriella D’Agostini dell’Istituto Superiore di Primiero, che hanno illustrato nei giorni scorsi, le esperienze delle Cooperative scolastiche da loro seguite

Primiero (Trento) – Su proposta della Federazione delle Cooperative Trentine, hanno esposto la loro decennale esperienza di Cooperativa scolastica simulata all’interno del progetto DesTEENazione – Desideri in azione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) nell’ambito del PN Inclusione e Lotta alla povertà 2021–2027. L’intervento ha suscitato molto interesse e disponibilità a sperimentare la stessa pratica educativa e ha favorito il confronto diretto sulle condizioni di fattibilità, sui fattori di successo e sulle difficoltà

incontrate, valorizzando la trasferibilità delle esperienze nei diversi contesti territoriali.

Il progetto ha coinvolto 60 Ambiti Territoriali Sociali (ATS) ed è orientato alla promozione della partecipazione attiva di ragazze e ragazzi, attraverso percorsi educativi e di comunità che favoriscano l’acquisizione di competenze di cittadinanza, imprenditività e democrazia, anche mediante la realizzazione di Cooperative Scolastiche. Le docenti dell’Istituto Superiore di Primiero hanno trattato il terzo e ultimo modulo, dal titolo

“Esperienze e pratiche di cooperative scolastiche”, incentrato sul contributo di insegnanti che hanno già sperimentato questa pratica nel contesto scolastico.

Nel corso dell’intervento sono state rappresentate le esperienze che gli studenti dell’Istituto Superiore del comprensivo di Primiero hanno svolto con le loro cooperative: Smart Food, Sentiersi Insieme, Primiero a 360°, The Crew e Enjoy Primiero, esperienze che hanno rappresentato un’occasione unica e immersiva di sviluppo di competenze di imprenditività e di collaborazione con il territorio e i suoi attori economici, istituzionali e sociali.

La formazione era rivolta a coordinatori di progetto degli ATS, a operatori ed educatori coinvolti nell’accompagnamento dei ragazzi nella progettazione delle azioni e a docenti referenti delle scuole coinvolte nei progetti di ambito.