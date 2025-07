Primiero si mobilita per Gaza, come è accaduto in molte città italiane

“Anche a Primiero si diserta il silenzio! Domenica 27 luglio alle ore 22:00, rispondendo ad un appello nazionale di diserzione del silenzio su quanto sta accadendo a Gaza, anche Piazza Battisti a Fiera di Primiero si è fatta sentire”, informa l’associazione locale traME e TErra

Primiero (Trento) – “Domenica 27 luglio alle ore 22:00, rispondendo ad un appello nazionale di diserzione del silenzio su quanto sta accadendo a Gaza, anche Piazza Battisti a Fiera di Primiero si è fatta sentire! Ad un passa parola lanciato nel giro di poche ore da alcuni cittadini e associazioni, hanno risposto in quasi cento persone che con fischietti, padelle, campanacci e sirene hanno fatto rumore per oltre 10 minuti. Un rumore che, in sinergia con tante altre piazze italiane, aveva il senso di attirare l’attenzione su quanto sta succedendo a Gaza, sulle persone che quotidianamente muoiono a causa della fame usata come arma di guerra, sull’indifferenza e sull’indecisione colpevole di tanti, troppi governi.

La risposta forte e inequivocabile di un territorio pur piccolo – spiega traME e TErra – fa capire come la gente non sia disposta a rimanere in silenzio, ad essere complice di un genocidio che da troppi mesi procede impunito. Dopo la lettura del comunicato stampa, un lungo applauso, ancora rumore, tanto rumore e la promessa di continuare a disertare in tutti i modi e attraverso tutti i canali possibili, questo silenzio assordante”.