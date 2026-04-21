Attenzione segnalate numerose chiamate con tentativi di truffa: non fornire dati

Segnalati nuovi casi con tentativi di truffa telefonica nella zona di Primiero. L’invito è a non fornire dati personali. Attenzione anche alle truffe legate alla sanità e ai finti vigili del fuoco o a tecnici fasulli di varie società

Primiero (Trento) – In queste settimane, sono diversi i cittadini che hanno segnalato alle forze dell’ordine nuove telefonate fraudolente su utenze fisse: interlocutori sconosciuti, che fingendo di appartenere all’Arma o ad altri enti pubblici, richiedono informazioni su abitudini personali utilizzando pretesti inventati. Si raccomanda di non fornire dati personali o sensibili via telefono a soggetti di cui non sia verificata l’identità. Interrompere la chiamata e, in caso di dubbio, contattare direttamente i Carabinieri tramite canali ufficiali.