Nuova entrata Martino Tisot, Delegati Giovanna Simion e Yuri Gadenz. Due assessori di San Martino di Castrozza

Daniele Depaoli, 57 anni, ingegnere, è sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza dal 2016, anno della fusione. Prima ancora è stato sindaco di Fiera di Primiero per 3 mandati. Si confrontava con il suo ex assessore, Martino Turra, 38 anni, ingegnere edile e architetto, già consigliere della Comunità di Primiero

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugati e il sindaco Daniele Depaoli nella sede del Comune di Primiero San Martino di Castrozza (Fiera di Primiero)

Primiero (Trento) – Via libera al nuovo Esecutivo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Iniziando dal vicesindaco/a che sarà ancora una volta Mariangela Zanetel, di gran lunga la più votata di questa tornata elettorale nel Comune. Un Esecutivo in continuità rispeto al passato con la novità dei giovani in prima linea, davvero una bella apertura con lo sguardo rivolto al futuro e un peso importante della realtà turistica di San Martino di Castrozza, che si ritrova con ben due rappresentanti. Una vera novità, dopo la nascita del nuovo Comune.

La nuova Giunta comunale

SINDACO DANIELE DEPAOLI

Bilancio, sanità e salute pubblica, protezione civile, relazioni istituzionali con altri enti,

personale, tributi, polizia locale, sicurezza, parchi comunali, arredo e decoro urbani.

VICESINDACO/A E ASSESSORE/A MARIANGELA ZANETEL

Turismo e attività dei comitati turistici locali, politiche sociali, pari opportunità, artigianato,

commercio, fiere e mercati, marchio Family, valorizzazione delle comunità territoriali.

ASSESSORE PAOLO SECCO

Urbanistica, mobilità, viabilità, trasporti e parcheggi, lavori pubblici.

ASSESSORE MARTINO TISOT

Cantiere comunale e lavori pubblici in riferimento alla località di San Martino di Castrozza,

comunicazione ed informazione, politiche giovanili, istruzione, innovazione.

ASSESSORE WALTER ZAGONEL

Agricoltura ed allevamento, malghe comunali ed usi civici, cantiere comunale, territorio,

ambiente e servizi ecologici, problematiche relative ai grandi carnivori.



ASSESSORE GIACOBBE ZORTEA

Edilizia privata, patrimonio comunale, edilizia scolastica, foreste e viabilità forestale,

attuazione del protocollo d’intesa sulle aree sciabili, rilancio del Passo Rolle.

DELEGA CONSIGLIERE GIOVANNA SIMION (ART. 23 STATUTO COMUNALE)

Cultura, mostre, manifestazioni di carattere culturale in ambito comunale e sovracomunale.

DELEGA CONSIGLIERE YURI GADENZ (ART. 23 STATUTO COMUNALE)

Attività sportive, associazionismo, volontariato, eventi e manifestazioni.

Depaoli: “Rispettato l’impegno preso in campagna elettorale”

“La giunta comunale è stata formata, come in passato – spiega Daniele Depaoli – tenendo come criterio principale la volontà degli elettori che si sono espressi, oltre che dando grande sostegno alla nostra coalizione, in modo molto chiaro anche in riferimento alle preferenze, pur tenendo in considerazione gli ottimi risultati di tanti nostri candidati. Chiaramente le deleghe sono state poi distribuite secondo competenze, esperienza, passioni e professionalità, avvalendosi della possibilità data dall’art. 23 dello Statuto, che prevede il conferimento di deleghe anche a due consiglieri comunali. Pure in questo caso il criterio seguito è stato quello delle specifiche competenze e del consenso ricevuto alle urne.

E’ stato rispettato l’impegno preso in campagna elettorale di nominare assessore un rappresentante della lista dei giovani, i quali, visto l’ottimo risultato ed unitamente agli altri giovani presenti in coalizione, verranno valorizzati con nomine di competenza comunale per permettere loro di iniziare al meglio questa esperienza formativa al servizio della comunità. L’ottimo risultato conseguito dalla coalizione e dagli assessori uscenti ci pone come un gruppo che lavorerà in continuità con quanto fatto negli anni scorsi, sebbene all’interno dell’esecutivo ci siano novità sia in termini di persone che di deleghe assegnate”.