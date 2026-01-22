“Una nuova vita” in onda su Canale 5 dal 28 gennaio 2026 con Anna Valle e Daniele Pecci

Una nuova vita è la nuova serie con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci che va in onda da mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 (per quattro puntate) e in streaming su Mediaset Infinity, girata tra Roma, Milano e Primiero San Martino di Castrozza in Trentino

Anna Valle nella serie “Una nuova vita” (ph Mediaset)

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – La nuova fiction di Mediaset racconta una storia dove dramma, amore e suspense si mescolano in un ambiente naturale unico. Le riprese sono state effettuate tra Roma, Milano e il Trentino orientale, con location principali tra le meravigliose Dolomiti di Primiero San Martino di Castrozza.

Vittoria Greco (Anna Valle) era una moglie e madre felice, e un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in galera con una condanna senza appello. A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale.

Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con uno scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli). Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia (Anna Godina). Guarda il promo della serie Un nuova vita (VIDEO)

I luoghi della nuova serie tv

Tra i boschi e i suggestivi borghi di Primiero San Martino di Castrozza è stata girata “Una Nuova Vita”, la serie televisiva Mediaset con protagonista Anna Valle che conquista, commuove e affascina. Ma quali sono i luoghi che fanno da sfondo alla nuova produzione Mediaset ? La risposta ci porta in Trentino, immersi in una natura da favola con le maestose Dolomiti di Primiero San Martino di Castrozza.

Le riprese si sono concentrate principalmente nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, a Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza ma anche nella vicina Val Canali: dalle piazze storiche ai sentieri boschivi, dai laghi alpini ai rifugi abbracciati dalle Dolomiti. Sebbene alcune sequenze siano state realizzate nelle città di Roma e Milano, è senza dubbio l’ambiente trentino ad imporsi come autentico protagonista visivo della produzione. Particolarmente suggestiva è la Val Canali con il laghetto Welsperg (situato a 1.018 metri di altitudine), che rappresenta uno degli scenari più emozionanti della serie, emblema di tranquillità e misteri celati.