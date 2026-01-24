Sabato 24 gennaio la presentazione su Verissimo con Anna Valle che ha elogiato San Martino di Castrozza

Dopo la fiction Rai “Black Out” (Rivedi online), c’è grande attesa per la nuova produzione girata a Primiero San Martino di Castrozza nel Trentino orientale. In onda dopo le 21.30 del 28 gennaio su Canale 5

Anna Valle [ Foto di Yuri Spalletta per Banijay Studios Italy]

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Presentazione in anteprima a “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, per la nuova serie tv girata a Primiero in Trentino. Il debutto in prima serata su Canale 5, sarà martedì 28 gennaio dopo le 21.30, per la fiction “Una nuova vita”, coproduzione RTI – Banijay Studios Italy, diretta da Fabrizio Costa, con Anna Valle e Daniele Pecci. La serie è suddivisa in quattro puntate e unisce elementi di giallo, dramma e racconto familiare, valorizzando in modo speciale il territorio trentino e le Dolomiti.

La storia è ambientata prevalentemente nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, con riprese che hanno interessato nel periodo maggio-giugno dello scorso anno 2025 luoghi simbolo del territorio, come il laghetto Welsperg, il centro storico di Fiera di Primiero, Tonadico e Sagron Mis, le piazze, i rifugi, la splendida Val Canali, le architetture alpine e ambienti naturali di grande suggestione ma anche il vicino teritorio di Predazzo.

Riprese a Roma, Milano e in Trentino

L’opera, realizzata in collaborazione con Trentino Film Commission, è stata realizzata quasi interamente in Trentino, con il coinvolgimento di circa sessanta persone tra cast, troupe tecnica e produzione, e con la collaborazione delle istituzioni locali. Nel cast, tra gli altri, Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova. La serie è realizzata da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy, per RTI. Le sceneggiature sono di Eleonora Fiorini, Mauro Casiraghi e Davide Sala.

La storia

Al centro del racconto c’è la dottoressa Vittoria Greco, medico che, dopo aver scontato otto anni di carcere per l’omicidio del marito – delitto del quale si è sempre detta innocente – torna nel paese di montagna dove aveva vissuto, per ricostruire la propria vita e riconquistare la fiducia del figlio adolescente. Il suo ritorno riapre ferite mai rimarginate e fa emergere segreti rimasti sepolti per anni. Accanto a lei Marco, un avvocato milanese giunto in valle per ritrovare la figlia scomparsa, con il quale intraprende un percorso di ricerca della verità che intreccia vicende personali e misteri del passato. L’incontro tra Vittoria e Marco rivela subito una comunione di intenti: sono due genitori che devono recuperare la fiducia dei loro figli. E su questo costruiranno un sodalizio che presto si trasformerà in un sentimento d’ amore, talvolta contrastato, talvolta appassionato. Ogni volta che la vicenda sembra dipanarsi e avvicinarsi alla soluzione, interviene un nuovo elemento di mistero che allontana la verità, fra tensione e colpi di scena, tenendo lo spettatore fino all’ultimo fotogramma con il fiato sospeso.

“Una nuova vita” si sviluppa come un thriller emotivo in cui le dinamiche familiari, il peso del giudizio collettivo e la ricerca di giustizia si intrecciano a una narrazione ricca di colpi di scena. Il paesaggio dolomitico non è solo sfondo, ma parte integrante del racconto, contribuendo a creare un’atmosfera sospesa e carica di tensione.

La serie valorizza gli ambienti naturali e i centri abitati che hanno fatto da sfondo alle riprese, rappresentando anche un’importante occasione di promozione per il territorio. “Una nuova vita” sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.