I vandali hanno amputato alcune dita della statua di Sant’Antonio, da poco restaurata con i fondi della comunità
“Grave atto vandalico al nostro Sant’Antonio in piazza Municipio a Transacqua”, scrive il Comune di Primiero San Martino sui social e invita a segnalare eventuali notizie utili per risalire ai responsabili del gesto. Amputate alcune dita della statua da poco restaurata
Transacqua (Trento) – “Grave atto vandalico – scrive in questi giorni il Comune di Primiero San Martino sui social – al nostro Sant’Antonio in piazza Municipio a Transacqua. Appena restaurato con l’aiuto del Cit (Comitato Iniziative Transacqua) e di tutta la comunità”. Un gesto davvero vergognoso che non è passato inosservato tra gli abitanti del paese.
“Non ci sono parole – sottolinea l’Amministrazione locale – la denuncia è stata fatta, se qualcuno ha visto o sentito qualcosa può tranquillamente rivolgersi al Comune, ai Carabinieri o alla Polizia locale. Grazie a chi potrà darci una mano per scovare i responsabili”.