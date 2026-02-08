Il ricordo del sindaco Daniele Depaoli e dell’amico Davide Depaoli, guida alpina e soccorritore

Il sindaco Daniele Depaoli: “Ettore era così: un ragazzo splendido, di quelli che ogni comunità vorrebbe avere. Innamorato della sua famiglia, della sua compagna, dei suoi bambini, del suo lavoro. Ma soprattutto profondamente legato alla terra in cui era nato e cresciuto”. I ricordi degli amici si moltiplicano in queste ore: perdiamo una persona gentile, sempre diponibile e un padre premuroso, grande amante della montagna

L’addio ad Ettore Turra di Primiero: sui social gli amici lo ricordano come un amico sempre presente e un grande appassionato di montagna

Primiero (Trento) – E’ stato un sabato tragico quello appena trascorso per la valle di Primiero, in Trentino. La scomparsa di Ettore Turra a soli 40 anni, travolto da una valanga, lascia la compagna Carolina e due figli piccoli di 3 e 7 anni, un giovane ferito e due illesi, ma duramente colpiti dal dolore per la perdita di un grande amico e compagno. E una comunità che si ritrova a salutare ancora una volta un giovane, soccorso dai suoi migliori amici sotto ad una valanga, a breve distanza da casa, in un freddo sabato di febbraio.

Ettore Turra, 40 anni di Tonadico, era molto noto in zona per la sua passione per lo sport, la montagna e la natura. E’ stato portato in ospedale a Trento in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta: è morto nel pomeriggio di sabato al Santa Chiara. E’ rimasto sotto la neve quaranta minuti prima che i soccorsi riuscissero a liberarlo. Grande dolore a Primiero per la scomparsa del giovane. Originario di Tonadico e residente a Siror con la moglie e i due figli piccoli, non era solo un appassionato di montagna ma un padre che viveva per la sua famiglia, per il lavoro, per gli amici e per quelle cime che conosceva molto bene, ricordano in queste ore gli amici sui social. In passato aveva lavorato anche come gattista sulle piste da sci. Da qualche anno era impiegato come autista in una carpenteria di Primiero. Oltre ai suoi due bambini e la moglie, lascia la mamma e il papà, ex agente della Polizia locale di Primiero in pensione.

Il ricordo di Ettore

Davide Depaoli, guida alpina e soccorritore è ancora a Trento domenica mattina, per dare l’ultimo saluto all’amico Ettore. Ha appena terminato il turno di notte al Nucleo elicotteri, quando lo raggiungiamo telefonicamente. La notizia lo ha sconvolto, così come gli amici delle guide e del soccorso alpino, perchè tutti conoscevano molto bene il giovane di Tonadico. “Quella foto sulla neve – ricorda Davide – è stata scattata durante una escursione sull’Altopiano delle Pale di San Martino. Era una splendida giornata in montagna. Lui era sorridente, sempre disponibile ed un padre molto premuroso. Lascia una grande vuoto per tutti noi. Purtroppo le valanghe non perdonano, il soccorso di sabato è stato molto impegnativo per tutti gli operatori intervenuti, in una zona impervia, con una fitta nebbia. Dobbiamo prestare sempre la masima attenzione. Ettore ci mancherà, lascia un vuoto incolmabile”.

Anche Daniele Depaoli, sindaco di Primiero San Martino, è stato duramente colpito dalla nuova tragedia, così come l’intera comunità locale. “Ho passato una notte insonne – ci dice il sindaco – e’ il terzo giovane che ci portano via in cinque mesi e due erano anche padri di due bambini. Sabato scorso ho cenato con lui (Ettore ndr) a Tonadico e il suo ricordo resta ancora più vivo dentro di me. Ci sono persone che, anche nel silenzio, lasciano un segno profondo. Lui era così: un ragazzo splendido, di quelli che ogni comunità vorrebbe avere. Innamorato della sua famiglia, della sua compagna, dei suoi bambini, del suo lavoro. Ma soprattutto profondamente legato alla terra in cui era nato e cresciuto, a quell’ambiente che sentiva come parte di sé.

La montagna era la sua vera passione: d’estate e d’inverno, non smetteva mai di cercarla, conoscerla, rispettarla. Sapeva che la montagna sa dare tutto, sa regalare immensità e libertà, ma a volte chiede molto. In questo caso, purtroppo, ha chiesto tutto. Di fronte ad una tragedia così improvvisa e incomprensibile, il dolore e lo sgomento sono grandi. Ma oggi, come comunità, sentiamo forte il dovere di stringerci attorno a chi resta: a Carolina e ai suoi bambini, a Carlo, Paola e Francesca, oltre che alle tantissime persone che gli hanno voluto bene. Nessuno deve sentirsi solo in questo momento. Il suo ricordo continuerà a camminare con noi, tra le sue montagne, nei valori che ha saputo testimoniare ogni giorno, nel bene che ha seminato. Ciao Ettore, ora che puoi volare ancora più in alto, continua a stare vicino alle persone che amavi, come hai sempre fatto”.