Quattro escursionisti soccorsi nei pressi del Bivacco Minazio

L’intervento oltre quota 2000 si è reso necessario a causa di un problema cardiaco accusato da uno dei quattro escursionisti. I giovani escursionisti fra i diciannove e i vent’anni, residenti a Cesena, sono stati soccorsi nella notte lungo il sentiero 711 che risale la Val Canali in direzione del Bivacco Minazio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 800 112 000 è arrivata intorno alle 19, da parte degli stessi escursionisti.

Primiero (Trento) – La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, ma le avverse condizioni meteorologiche ne hanno impedito il decollo. Un operatore della Stazione di Primiero del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino è dunque partito in direzione del target via terra nell’intento di meglio comprendere l’evoluzione della meteo e la conseguente possibilità di tentare un nuovo sorvolo a stretto giro. Esclusa questa ipotesi, altre due squadre si sono attivate per raggiungere via terra i quattro escursionisti, per un totale di quindici soccorritori coinvolti, appartenenti alla Stazione di Primiero e di Caoria, compresa un’infermiera.