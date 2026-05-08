Popolazione Comunità di Primiero stabile sotto i 10mila residenti anche nel 2025
Al 31 dicembre 2025 i residenti della Comunità di Primiero erano 9484 contro i 9508 del primo gennaio 2025. Taglio del nastro per il nuovo Asilo Nido di Siror: accoglie fino a 42 bambini tra i 3 e i 36 mesi che, aggiunti ai 10 posti del nido di Canal San Bovo, portano a 52 il numero complessivo dei posti
Primiero/Vanoi (Trento) – Il taglio del nastro del nuovo asilo nido di Siror è un segnale chiaro per invertire la rotta dei numeri della popolazione locale, in lieve ma costante declino. Un investimento importante con fondi Pnrr e Pat, che si propone di dare nuovi servizi al territorio, dopo anni di difficoltà per le famiglie. I dati della popolazione 2025 confermano però un trend che si sta delineando anno dopo anno, con numeri in costante calo – seppur lentamente – sotto i 10mila abitanti, per l’intera Comunità. Preoccupa inoltre l’età media dei residenti ma anche il numero dei giovani che si trasferiscono definitivamente in altre zone del vicino Veneto (per il noto problema casa) o anche all’estero.
I dati Ispat aggiornati al 1º gennaio 2019 registravano una popolazione di 1468 abitanti a Canal San Bovo, 1183 ad Imèr, 1597 a Mezzano, 5398 a Primiero San Martino e 184 a Sagron Mis, per un totale di residenti pari a 9830. I numeri ci ricordano però, che al 31 dicembre 2014 la popolazione residente negli otto Comuni (prima della fusione) era di 9.950 unità. La fatidica soglia delle 10.000 persone, era stata raggiunta nel 2005 dopo ben 34 anni di cifre variabili. Dal 1971 infatti, la popolazione si era mantenuta sotto i 10.000 fino a toccare quota 9.471 nel 1991, quota sempre più vicina nel 2025.
La popolazione residente nella Comunità di Primiero, registra ora una sostanziale stabilità dal 2024 con 9508 residenti contro i 9507 di inizio anno. Tuttavia, l’andamento è stato differenziato tra i singoli Comuni. Di seguto i dati aggiornati al 31 dicembre 2025 con 9484 residenti e i movimenti anche nelle Parrochie della zona (fonte Comuni/Parrocchie/Voci di Primiero).
I dati della popolazione nel 2025
Popolazione Comunità di Primiero · Anno 2025
Comunità di Primiero — Movimenti della Popolazione Anno 2025
Comune di Primiero SMC
M
F
TOT
Popolazione al 01.01.2025
2.529
2.588
5.117
Nati
15
15
30
Morti
31
15
46
Immigrati
70
80
150
Emigrati
81
60
141
Popolazione al 31.12.2025
2.502
2.608
5.110
Matrimoni civili — Residenti8
Non residenti4
Matrimoni religiosi — Residenti6
Non residenti2
Comune di Sagron Mis
M
F
TOT
Popolazione al 01.01.2025
88
89
177
Nati
1
0
1
Morti
1
2
3
Immigrati
2
0
2
Emigrati
2
4
6
Popolazione al 31.12.2025
88
83
171
Matrimoni civili — Residenti0
Non residenti0
Matrimoni religiosi — Residenti0
Non residenti0
Comune di Mezzano
M
F
TOT
Popolazione al 01.01.2025
794
779
1.573
Nati
7
5
12
Morti
7
7
14
Immigrati
29
28
57
Emigrati
23
22
45
Popolazione al 31.12.2025
800
783
1.583
Matrimoni civili — Residenti0
Non residenti0
Matrimoni religiosi — Residenti3
Non residenti0
Comune di Imer
M
F
TOT
Popolazione al 01.01.2025
603
563
1.166
Nati
2
2
4
Morti
7
6
13
Immigrati
21
23
44
Emigrati
28
26
54
Popolazione al 31.12.2025
591
556
1.147
Matrimoni civili — Residenti1
Non residenti1
Matrimoni religiosi — Residenti0
Non residenti1
Comune di Canal San Bovo
M
F
TOT
Popolazione al 01.01.2025
712
763
1.475
Nati
4
4
8
Morti
14
5
9
Immigrati
26
21
47
Emigrati
18
20
38
Popolazione al 31.12.2025
710
763
1.473
Matrimoni civili — Residenti0
Non residenti1
Matrimoni religiosi — Residenti0
Non residenti1
Comunità di Primiero — TOTALE
M
F
TOT
Popolazione al 01.01.2025
4.726
4.782
9.508
Nati
29
26
55
Morti
60
35
95
Immigrati
148
152
300
Emigrati
152
132
284
Popolazione al 31.12.2025
4.691
4.793
9.484
Matrimoni civili — Residenti9
Non residenti6
Matrimoni religiosi — Residenti9
Non residenti4
Parrocchie di Primiero Vanoi — Anagrafe Anno 2025
Parrocchia di S. Martino di C.
M
F
TOT
Battezzati
2
1
3
Morti
2
2
4
Cresimati
3
2
5
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 1
Parrocchia di Siror
M
F
TOT
Battezzati
3
0
3
Morti
5
3
8
Cresimati
6
3
9
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0
Parrocchia di Tonadico
M
F
TOT
Battezzati
3
3
6
Morti
8
6
14
Cresimati
3
7
10
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 1
Parrocchia di Sagron Mis
M
F
TOT
Battezzati
0
0
0
Morti
1
2
3
Cresimati
1
0
1
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Transacqua
M
F
TOT
Battezzati
2
2
4
Morti
9
1
10
Cresimati
8
5
13
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0
Parrocchia di Fiera di P.
M
F
TOT
Battezzati
7
8
15
Morti
14
6
20
Cresimati
8
2
10
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 1
Parrocchia di Mezzano
M
F
TOT
Battezzati
7
6
13
Morti
5
11
16
Cresimati
6
3
9
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 2
Parrocchia di Imer
M
F
TOT
Battezzati
6
3
9
Morti
12
6
18
Cresimati
3
4
7
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Canal San Bovo
M
F
TOT
Battezzati
4
1
5
Morti
3
3
6
Cresimati
1
3
4
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Gobbera
M
F
TOT
Battezzati
0
0
0
Morti
0
0
0
Cresimati
0
0
0
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Prade
M
F
TOT
Battezzati
1
2
3
Morti
0
2
2
Cresimati
0
0
0
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Zortea
M
F
TOT
Battezzati
0
1
1
Morti
2
0
2
Cresimati
3
1
4
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Caoria
M
F
TOT
Battezzati
0
0
0
Morti
2
2
4
Cresimati
0
1
1
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Ronco
M
F
TOT
Battezzati
2
1
3
Morti
1
2
3
Cresimati
1
0
1
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0
Parrocchie Primiero, Vanoi — Totale
M
F
TOT
Battezzati
37
28
65
Morti
64
46
110
Cresimati
43
31
74
Matrimoni religiosi: Residenti 5 · Non residenti 5
fonte: Comuni di Primiero Vanoi Sagron Mis / Parrocchie Primiero Vanoi / Voci di Primiero
Il nuovo asilo nido di Siror
Il taglio del nastro per il nuovo asilo nido di Siror (sabato 9 maggio dalle 9.30) rappresenta certamente un messaggio di fiducia per il territorio, che spera di esaurire molto presto le disponibilità. L’opera realizzata dal Comune di Primiero San Martino (ma coordinata dalla Comunità di Primiero) ha visto un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, con risorse del Pnrr (euro 990mila) e risorse proprie del Comune di Primiero San Martino di Castrozza (euro 705.265). Il costo degli arredi ammonta a 325.221 euro, finanziati per 219mila euro dalla Provincia di Trento e per 106.221 euro dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza.
Il nuovo asilo, accoglie fino a 42 bambini tra i 3 e i 36 mesi che, aggiunti ai 10 posti del nido di Canal San Bovo, portano a 52 il numero complessivo dei posti disponibili destinati ai bambini di tutta la Comunità, risolvendo i problemi di spazi per le famiglie del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità degli ambienti, ampi e luminosi, con accesso diretto al giardino, anche dal piano superiore.
In breve
Fondazione Trentino abitare anche a Primiero. Il punto info della fondazione, èattivo al piano terra della Comunità di Primiero ogni primo e terzo venerdì del mese, dalle 10 alle 13 con l’obiettivo di favorire l’incontro tra proprietari e persone che lavorano e cercano casa. La Fondazione Trentino Abitare è uno strumento di mediazione sociale per l’abitare, rivolto in particolare alle persone che lavorano ma non riescono ad accedere né all’edilizia pubblica né al mercato privato. Il modello prevede che il proprietario affitti l’immobile alla Fondazione, che a sua volta lo assegna, attraverso sublocazione, a inquilini selezionati e accompagnati.
Aquile SMart in festa per i 50 anni del Dhaulagiri, sabato 16 maggio in Auditorium. Il 2026 è il 50° anno dalla conquista della vetta. sarà celebrato con una serata speciale, alla quale parteciperanno i componenti della storica spedizione. Ingresso ad offerta libera: il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che operano in Nepal.
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