Popolazione Comunità di Primiero stabile sotto i 10mila residenti anche nel 2025

Al 31 dicembre 2025 i residenti della Comunità di Primiero erano 9484 contro i 9508 del primo gennaio 2025. Taglio del nastro per il nuovo Asilo Nido di Siror: accoglie fino a 42 bambini tra i 3 e i 36 mesi che, aggiunti ai 10 posti del nido di Canal San Bovo, portano a 52 il numero complessivo dei posti

Primiero/Vanoi (Trento) – Il taglio del nastro del nuovo asilo nido di Siror è un segnale chiaro per invertire la rotta dei numeri della popolazione locale, in lieve ma costante declino. Un investimento importante con fondi Pnrr e Pat, che si propone di dare nuovi servizi al territorio, dopo anni di difficoltà per le famiglie. I dati della popolazione 2025 confermano però un trend che si sta delineando anno dopo anno, con numeri in costante calo – seppur lentamente – sotto i 10mila abitanti, per l’intera Comunità. Preoccupa inoltre l’età media dei residenti ma anche il numero dei giovani che si trasferiscono definitivamente in altre zone del vicino Veneto (per il noto problema casa) o anche all’estero.

I dati Ispat aggiornati al 1º gennaio 2019 registravano una popolazione di 1468 abitanti a Canal San Bovo, 1183 ad Imèr, 1597 a Mezzano, 5398 a Primiero San Martino e 184 a Sagron Mis, per un totale di residenti pari a 9830. I numeri ci ricordano però, che al 31 dicembre 2014 la popolazione residente negli otto Comuni (prima della fusione) era di 9.950 unità. La fatidica soglia delle 10.000 persone, era stata raggiunta nel 2005 dopo ben 34 anni di cifre variabili. Dal 1971 infatti, la popolazione si era mantenuta sotto i 10.000 fino a toccare quota 9.471 nel 1991, quota sempre più vicina nel 2025.

La popolazione residente nella Comunità di Primiero, registra ora una sostanziale stabilità dal 2024 con 9508 residenti contro i 9507 di inizio anno. Tuttavia, l’andamento è stato differenziato tra i singoli Comuni. Di seguto i dati aggiornati al 31 dicembre 2025 con 9484 residenti e i movimenti anche nelle Parrochie della zona (fonte Comuni/Parrocchie/Voci di Primiero).

I dati della popolazione nel 2025

Popolazione Comunità di Primiero · Anno 2025 Comunità di Primiero — Movimenti della Popolazione Anno 2025 Comune di Primiero SMC M F TOT Popolazione al 01.01.2025 2.529 2.588 5.117 Nati 15 15 30 Morti 31 15 46 Immigrati 70 80 150 Emigrati 81 60 141 Popolazione al 31.12.2025 2.502 2.608 5.110 Matrimoni civili — Residenti 8 Non residenti 4 Matrimoni religiosi — Residenti 6 Non residenti 2 Comune di Sagron Mis M F TOT Popolazione al 01.01.2025 88 89 177 Nati 1 0 1 Morti 1 2 3 Immigrati 2 0 2 Emigrati 2 4 6 Popolazione al 31.12.2025 88 83 171 Matrimoni civili — Residenti 0 Non residenti 0 Matrimoni religiosi — Residenti 0 Non residenti 0 Comune di Mezzano M F TOT Popolazione al 01.01.2025 794 779 1.573 Nati 7 5 12 Morti 7 7 14 Immigrati 29 28 57 Emigrati 23 22 45 Popolazione al 31.12.2025 800 783 1.583 Matrimoni civili — Residenti 0 Non residenti 0 Matrimoni religiosi — Residenti 3 Non residenti 0 Comune di Imer M F TOT Popolazione al 01.01.2025 603 563 1.166 Nati 2 2 4 Morti 7 6 13 Immigrati 21 23 44 Emigrati 28 26 54 Popolazione al 31.12.2025 591 556 1.147 Matrimoni civili — Residenti 1 Non residenti 1 Matrimoni religiosi — Residenti 0 Non residenti 1 Comune di Canal San Bovo M F TOT Popolazione al 01.01.2025 712 763 1.475 Nati 4 4 8 Morti 14 5 9 Immigrati 26 21 47 Emigrati 18 20 38 Popolazione al 31.12.2025 710 763 1.473 Matrimoni civili — Residenti 0 Non residenti 1 Matrimoni religiosi — Residenti 0 Non residenti 1 Comunità di Primiero — TOTALE M F TOT Popolazione al 01.01.2025 4.726 4.782 9.508 Nati 29 26 55 Morti 60 35 95 Immigrati 148 152 300 Emigrati 152 132 284 Popolazione al 31.12.2025 4.691 4.793 9.484 Matrimoni civili — Residenti 9 Non residenti 6 Matrimoni religiosi — Residenti 9 Non residenti 4 Parrocchie di Primiero Vanoi — Anagrafe Anno 2025 Parrocchia di S. Martino di C. M F TOT Battezzati 2 1 3 Morti 2 2 4 Cresimati 3 2 5 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 1 Parrocchia di Siror M F TOT Battezzati 3 0 3 Morti 5 3 8 Cresimati 6 3 9 Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0 Parrocchia di Tonadico M F TOT Battezzati 3 3 6 Morti 8 6 14 Cresimati 3 7 10 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 1 Parrocchia di Sagron Mis M F TOT Battezzati 0 0 0 Morti 1 2 3 Cresimati 1 0 1 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0 Parrocchia di Transacqua M F TOT Battezzati 2 2 4 Morti 9 1 10 Cresimati 8 5 13 Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0 Parrocchia di Fiera di P. M F TOT Battezzati 7 8 15 Morti 14 6 20 Cresimati 8 2 10 Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 1 Parrocchia di Mezzano M F TOT Battezzati 7 6 13 Morti 5 11 16 Cresimati 6 3 9 Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 2 Parrocchia di Imer M F TOT Battezzati 6 3 9 Morti 12 6 18 Cresimati 3 4 7 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0 Parrocchia di Canal San Bovo M F TOT Battezzati 4 1 5 Morti 3 3 6 Cresimati 1 3 4 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0 Parrocchia di Gobbera M F TOT Battezzati 0 0 0 Morti 0 0 0 Cresimati 0 0 0 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0 Parrocchia di Prade M F TOT Battezzati 1 2 3 Morti 0 2 2 Cresimati 0 0 0 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0 Parrocchia di Zortea M F TOT Battezzati 0 1 1 Morti 2 0 2 Cresimati 3 1 4 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0 Parrocchia di Caoria M F TOT Battezzati 0 0 0 Morti 2 2 4 Cresimati 0 1 1 Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0 Parrocchia di Ronco M F TOT Battezzati 2 1 3 Morti 1 2 3 Cresimati 1 0 1 Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0 Parrocchie Primiero, Vanoi — Totale M F TOT Battezzati 37 28 65 Morti 64 46 110 Cresimati 43 31 74 Matrimoni religiosi: Residenti 5 · Non residenti 5 fonte: Comuni di Primiero Vanoi Sagron Mis / Parrocchie Primiero Vanoi / Voci di Primiero

Il nuovo asilo nido di Siror

Il taglio del nastro per il nuovo asilo nido di Siror (sabato 9 maggio dalle 9.30) rappresenta certamente un messaggio di fiducia per il territorio, che spera di esaurire molto presto le disponibilità. L’opera realizzata dal Comune di Primiero San Martino (ma coordinata dalla Comunità di Primiero) ha visto un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, con risorse del Pnrr (euro 990mila) e risorse proprie del Comune di Primiero San Martino di Castrozza (euro 705.265). Il costo degli arredi ammonta a 325.221 euro, finanziati per 219mila euro dalla Provincia di Trento e per 106.221 euro dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Il nuovo asilo, accoglie fino a 42 bambini tra i 3 e i 36 mesi che, aggiunti ai 10 posti del nido di Canal San Bovo, portano a 52 il numero complessivo dei posti disponibili destinati ai bambini di tutta la Comunità, risolvendo i problemi di spazi per le famiglie del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità degli ambienti, ampi e luminosi, con accesso diretto al giardino, anche dal piano superiore.

In breve

Fondazione Trentino abitare anche a Primiero. Il punto info della fondazione, è attivo al piano terra della Comunità di Primiero ogni primo e terzo venerdì del mese, dalle 10 alle 13 con l’obiettivo di favorire l’incontro tra proprietari e persone che lavorano e cercano casa. La Fondazione Trentino Abitare è uno strumento di mediazione sociale per l’abitare, rivolto in particolare alle persone che lavorano ma non riescono ad accedere né all’edilizia pubblica né al mercato privato. Il modello prevede che il proprietario affitti l’immobile alla Fondazione, che a sua volta lo assegna, attraverso sublocazione, a inquilini selezionati e accompagnati.

Aquile SMart in festa per i 50 anni del Dhaulagiri, sabato 16 maggio in Auditorium. Il 2026 è il 50° anno dalla conquista della vetta. sarà celebrato con una serata speciale, alla quale parteciperanno i componenti della storica spedizione. Ingresso ad offerta libera: il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che operano in Nepal.