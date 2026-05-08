Popolazione Comunità di Primiero stabile sotto i 10mila residenti anche nel 2025

Al 31 dicembre 2025 i residenti della Comunità di Primiero erano 9484 contro i 9508 del primo gennaio 2025. Taglio del nastro per il nuovo Asilo Nido di Siror: accoglie fino a 42 bambini tra i 3 e i 36 mesi che, aggiunti ai 10 posti del nido di Canal San Bovo, portano a 52 il numero complessivo dei posti

Primiero/Vanoi (Trento) – Il taglio del nastro del nuovo asilo nido di Siror è un segnale chiaro per invertire la rotta dei numeri della popolazione locale, in lieve ma costante declino. Un investimento importante con fondi Pnrr e Pat, che si propone di dare nuovi servizi al territorio, dopo anni di difficoltà per le famiglie. I dati della popolazione 2025 confermano però un trend che si sta delineando anno dopo anno, con numeri in costante calo – seppur lentamente – sotto i 10mila abitanti, per l’intera Comunità. Preoccupa inoltre l’età media dei residenti ma anche il numero dei giovani che si trasferiscono definitivamente in altre zone del vicino Veneto (per il noto problema casa) o anche all’estero.

I dati Ispat aggiornati al 1º gennaio 2019 registravano una popolazione di 1468 abitanti a Canal San Bovo, 1183 ad Imèr, 1597 a Mezzano, 5398 a Primiero San Martino e 184 a Sagron Mis, per un totale di residenti pari a 9830. I numeri ci ricordano però, che al 31 dicembre 2014 la popolazione residente negli otto Comuni (prima della fusione) era di 9.950 unità. La fatidica soglia delle 10.000 persone, era stata raggiunta nel 2005 dopo ben 34 anni di cifre variabili. Dal 1971 infatti, la popolazione si era mantenuta sotto i 10.000 fino a toccare quota 9.471 nel 1991, quota sempre più vicina nel 2025.

La popolazione residente nella Comunità di Primiero, registra ora una sostanziale stabilità dal 2024 con 9508 residenti contro i 9507 di inizio anno. Tuttavia, l’andamento è stato differenziato tra i singoli Comuni. Di seguto i dati aggiornati al 31 dicembre 2025 con 9484 residenti e i movimenti anche nelle Parrochie della zona (fonte Comuni/Parrocchie/Voci di Primiero).

I dati della popolazione nel 2025

Popolazione Comunità di Primiero · Anno 2025
Comunità di Primiero — Movimenti della Popolazione Anno 2025
Comune di Primiero SMC
MFTOT
Popolazione al 01.01.20252.5292.5885.117
Nati151530
Morti311546
Immigrati7080150
Emigrati8160141
Popolazione al 31.12.20252.5022.6085.110
Matrimoni civili — Residenti8
Non residenti4
Matrimoni religiosi — Residenti6
Non residenti2
Comune di Sagron Mis
MFTOT
Popolazione al 01.01.20258889177
Nati101
Morti123
Immigrati202
Emigrati246
Popolazione al 31.12.20258883171
Matrimoni civili — Residenti0
Non residenti0
Matrimoni religiosi — Residenti0
Non residenti0
Comune di Mezzano
MFTOT
Popolazione al 01.01.20257947791.573
Nati7512
Morti7714
Immigrati292857
Emigrati232245
Popolazione al 31.12.20258007831.583
Matrimoni civili — Residenti0
Non residenti0
Matrimoni religiosi — Residenti3
Non residenti0
Comune di Imer
MFTOT
Popolazione al 01.01.20256035631.166
Nati224
Morti7613
Immigrati212344
Emigrati282654
Popolazione al 31.12.20255915561.147
Matrimoni civili — Residenti1
Non residenti1
Matrimoni religiosi — Residenti0
Non residenti1
Comune di Canal San Bovo
MFTOT
Popolazione al 01.01.20257127631.475
Nati448
Morti1459
Immigrati262147
Emigrati182038
Popolazione al 31.12.20257107631.473
Matrimoni civili — Residenti0
Non residenti1
Matrimoni religiosi — Residenti0
Non residenti1
Comunità di Primiero — TOTALE
MFTOT
Popolazione al 01.01.20254.7264.7829.508
Nati292655
Morti603595
Immigrati148152300
Emigrati152132284
Popolazione al 31.12.20254.6914.7939.484
Matrimoni civili — Residenti9
Non residenti6
Matrimoni religiosi — Residenti9
Non residenti4
Parrocchie di Primiero Vanoi — Anagrafe Anno 2025
Parrocchia di S. Martino di C.
MFTOT
Battezzati213
Morti224
Cresimati325
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 1
Parrocchia di Siror
MFTOT
Battezzati303
Morti538
Cresimati639
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0
Parrocchia di Tonadico
MFTOT
Battezzati336
Morti8614
Cresimati3710
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 1
Parrocchia di Sagron Mis
MFTOT
Battezzati000
Morti123
Cresimati101
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Transacqua
MFTOT
Battezzati224
Morti9110
Cresimati8513
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0
Parrocchia di Fiera di P.
MFTOT
Battezzati7815
Morti14620
Cresimati8210
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 1
Parrocchia di Mezzano
MFTOT
Battezzati7613
Morti51116
Cresimati639
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 2
Parrocchia di Imer
MFTOT
Battezzati639
Morti12618
Cresimati347
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Canal San Bovo
MFTOT
Battezzati415
Morti336
Cresimati134
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Gobbera
MFTOT
Battezzati000
Morti000
Cresimati000
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Prade
MFTOT
Battezzati123
Morti022
Cresimati000
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Zortea
MFTOT
Battezzati011
Morti202
Cresimati314
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Caoria
MFTOT
Battezzati000
Morti224
Cresimati011
Matr. religiosi: Residenti 0 · Non res. 0
Parrocchia di Ronco
MFTOT
Battezzati213
Morti123
Cresimati101
Matr. religiosi: Residenti 1 · Non res. 0
Parrocchie Primiero, Vanoi — Totale
MFTOT
Battezzati372865
Morti6446110
Cresimati433174
Matrimoni religiosi: Residenti 5 · Non residenti 5
fonte: Comuni di Primiero Vanoi Sagron Mis / Parrocchie Primiero Vanoi / Voci di Primiero

Il nuovo asilo nido di Siror

Il taglio del nastro per il nuovo asilo nido di Siror (sabato 9 maggio dalle 9.30) rappresenta certamente un messaggio di fiducia per il territorio, che spera di esaurire molto presto le disponibilità. L’opera realizzata dal Comune di Primiero San Martino (ma coordinata dalla Comunità di Primiero) ha visto un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, con risorse del Pnrr (euro 990mila) e risorse proprie del Comune di Primiero San Martino di Castrozza (euro 705.265). Il costo degli arredi ammonta a 325.221 euro, finanziati per 219mila euro dalla Provincia di Trento e per 106.221 euro dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Il nuovo asilo, accoglie fino a 42 bambini tra i 3 e i 36 mesi che, aggiunti ai 10 posti del nido di Canal San Bovo, portano a 52 il numero complessivo dei posti disponibili destinati ai bambini di tutta la Comunità, risolvendo i problemi di spazi per le famiglie del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità degli ambienti, ampi e luminosi, con accesso diretto al giardino, anche dal piano superiore.

In breve

Fondazione Trentino abitare anche a Primiero. Il punto info della fondazione, è attivo al piano terra della Comunità di Primiero ogni primo e terzo venerdì del mese, dalle 10 alle 13 con l’obiettivo di favorire l’incontro tra proprietari e persone che lavorano e cercano casa. La Fondazione Trentino Abitare è uno strumento di mediazione sociale per l’abitare, rivolto in particolare alle persone che lavorano ma non riescono ad accedere né all’edilizia pubblica né al mercato privato. Il modello prevede che il proprietario affitti l’immobile alla Fondazione, che a sua volta lo assegna, attraverso sublocazione, a inquilini selezionati e accompagnati.

Aquile SMart in festa per i 50 anni del Dhaulagiri, sabato 16 maggio in Auditorium. Il 2026 è il 50° anno dalla conquista della vetta. sarà celebrato con una serata speciale, alla quale parteciperanno i componenti della storica spedizione. Ingresso ad offerta libera: il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che operano in Nepal.

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