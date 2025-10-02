Primiero Pace: “Rispondiamo alla mobilitazione” per la Palestina, venerdì 3 ottobre alle 18 a Fiera
Nuovo appuntamento locale per sensibilizzare la comunità e lanciare un messaggio di pace, in un momento di grande tensione internazionale
Primiero (Trento) – Mentre a livello provinciale e nazionale i cortei e le iniziative per Gaza, si moltiplicano: dalla scuola al mondo della sanità ma non solo, anche la piccola realtà di Primiero intende far sentire la sua voce. Il passaparola è già iniziato in queste ore sui social. Primiero Pace organizza un nuovo appuntamento per sensibilizzare la popolazione locale nel giorno dello sciopero generale: venerdì pomeriggio con un presidio rumoroso per la pace.
L’appello alla comunità locale
“Rispondiamo alla chiamata di mobilitazione nazionale – scrive Primiero Pace sui social – ci vediamo in piazza Cesare Battisti a Fiera di Primiero, venerdì 3 ottobre, alle 18“. Nei giorni scorsi, oltre 100 persone si sono unite alle 500.000 che in tutta Italia hanno manifestato. Un’iniziativa nata dai docenti, dopo un percorso di riflessione con gli studenti della scuola primaria e secondaria. “È stato bello e importante marciare insieme – conclude il gruppo – tra letture, canti e condivisione”.