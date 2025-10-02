L’appello alla comunità locale

“Rispondiamo alla chiamata di mobilitazione nazionale – scrive Primiero Pace sui social – ci vediamo in piazza Cesare Battisti a Fiera di Primiero, venerdì 3 ottobre, alle 18“. Nei giorni scorsi, oltre 100 persone si sono unite alle 500.000 che in tutta Italia hanno manifestato. Un’iniziativa nata dai docenti, dopo un percorso di riflessione con gli studenti della scuola primaria e secondaria. “È stato bello e importante marciare insieme – conclude il gruppo – tra letture, canti e condivisione”.