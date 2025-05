Evento di beneficienza per aiutare i bambini di strada dell’amico etiope Gadisa

Gadisa e il dottor Roberto Cappelletti raccontano l’esperienza del Centro che accoglie i bambini di strada ad Addis Abeba. Musica dal vivo con Beauty Cake e Ravioli Giganti, Centro Civico di Siror, venerdì 16 maggio 2025 dalle 18

Primiero (Trento) – Gadisa era un orfano etiope che viveva per strada, ma con tanta voglia di studiare. L’incontro con il medico trentino Roberto Cappelletti cambia la sua vita. Grazie all’aiuto di Roberto, frequenta l’università e attua il suo sogno: aprire un Centro per accogliere i ragazzi di strada. Qui Gadisa non offre solo un letto e dei pasti, ma la possibilità di studiare in scuole scelte, fare sport e ricevere principi morali e l’amore sincero di una grande famiglia. Il ricavato sarà interamente dedicato ala Ong in Etiopia. Gadisa e il dott. Roberto Cappelletti raccontano l’esperienza del Centro che accoglie i bambini di strada ad Addis Abeba.

Musica dal vivo con Beauty Cake e Ravioli Giganti, al Centro Civico di Siror, venerdì 16 maggio 2025 dalle 18. Il ricavato sarà devoluto al centro Testimony. Sabato 17 maggio torna la grande Marcia della Pace di Primiero 2025 con oltre 40 associazioni in campo per ribadire la forza della pace.

Alcune testimonianze da Testimony

Gadisa, fonda Testimony 2540 per aiutare i bambini di strada ad Addis Abeba e fornisce loro i mezzi per frequentare la scuola e avere successo con i talenti che Dio ha dato loro. Gadisa è cresciuto senza casa e orfano; un bambino di strada. Invece di lasciare che la situazione lo controllasse, ha frequentato la scuola e alla fine si è laureato all’università. Come afferma, la sua testimonianza “ispirerà e darà speranza ai bambini di sognare in grande”.

In breve

Sat Primiero Vanoi, organizza la seconda edizione “Donne e Montagna” con doppio appuntamento a Primiero, venerdì 16 e sabato 17 Maggio 2025. Tema di quest’anno “Storie di rifugi e rifugiste, cinque donne raccontano la vita d’alta quota”. Venerdì 16 maggio – Tonadico, Palazzo Scopoli, ore 20.00 incontro con le rifugiste Beatrice Depaoli del Rif. Mulaz, Roberta Secco del Rif. Rosetta, Pierina Boni del Rif. Pradidali, Elisa Bettega del Rif. Velo e Mara Iagher del Rif. Treviso. Sabato 17 maggio “Donne e montagna” diventerà una escursione/conversazione a tappe sensoriali. L’itinerario sul sentiero Primiero Slow Tour da Valpiana, Val de Stua, Fratte de Entre e Vederne sarà un trekking alla portata di tutti. Per info: satprimiero@gmail.com

Sagra di San Giovanni Nepomuceno a Caoria nel Vanoi dal 17 al 18 maggio 2025. La tradizione incontra il divertimento durante la sagra primaverile di San Giovanni Nepomuceno a Caoria, nella valle del Vanoi. Di seguito il programma: sabato 17 maggio Ore 14.00: tradizionale concerto di campane (campanò); Ore 18.00: apertura stand gastronomico presso il Tendone degli Alpini di Caoria; Ore 21.00: inizio serata danzante. Domenica 18 maggio Ore 16.00 : premiazione del vincitore della stima del peso delle corna di cervo recuperate all’interno dell’area faunistica di Caoria. Con il ricavato si contribuirà al loro sostentamento. Ore 10.30: Santa Messa in onore del Patrono con il Vescovo Lauro Tisi, animata dal Corpo Musicale Folkloristico di Primiero; a seguire, processione per le vie del paese; Ore 12.00: pranzo sotto il tendone con la cucina degli Alpini di Caoria; il pomeriggio sarà allietato con musica cover live di Daniele.