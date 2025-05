Intervento dei vigili del fuoco per un motocarro uscito di strada in Val Canali

Fortunatamente, l’autista di 63 anni, ha riportato solo ferite lievi, decisamente meno gravi di quanto si potesse temere al primo momento. Soccorso dai sanitari del 118 di zona

Le immagini del mezzo uscito di strada (ph vvf Primiero)

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Vigili del fuoco di Primiero mobilitati domenica mattina in Val Canali (zona Piereni) per un motocarro uscito di strada, domenica mattina. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento. Fortunatamente, la corsa è terminata a bordo strada, attutita dagli alberi. Lievi conseguenze per chi era alla guida. Sul posto è arrivata l’ambulanza con i vigili del fuoco volontari del Primiero che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante.

