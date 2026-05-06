Primiero, mezzo esce di strada: illeso il conducente

Incidente stradale senza gravi conseguenze a Primiero



Primiero (Trento) – Incidente stradale nella mattinata di mercoledì sopra l’abitato di Ormanico, a Primiero, dove poco prima delle 8 un furgone è uscito autonomamente di strada, ribaltandosi su un fianco e terminando la propria corsa in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Primiero, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, di gestione della viabilità e di recupero del mezzo. Per riportare il furgone sulla carreggiata è stato impiegato un trattore dotato di verricello, in attesa del recupero del mezzo. Grande spavento, ma illeso il conducente.