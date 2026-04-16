Molte le forze mobilitate a Primiero, per testare il sistema di emergenza locale

La Protezione civile locale invita i residenti a non preoccuparsi per la mobilitazione di uomini, donne e mezzi nella giornata di domenica 19 aprile dal primo mattino

Primiero (Trento) – Dalle 8 del mattino di domenica 19 aprile, fino alle 12 circa, si terrà una importante manovra di Protezione civile a Primiero. A comunicarlo è l’Ispettore dei vigili del fuoco, Alberto Tisot, che invita i residenti a non preoccuparsi per la mobilitazione di uomini e mezzi durante la mattinata.

“Si tratta di una simulazione – spiega l’Ispettore Tisot – faremo base alla caserma dei vigili del fuoco di Primiero in viale Piave. L’intero sistema della Protezione civile sarà mobilitato per simualare una ricerca dispersi sul monte Bedolè. Molte saranno le forze coinvolte. L’invito quindi è a non preoccuparsi vedendo lo schieramento di forze di soccorso in campo”. Proprio sul monte Bedolè, nei mesi scorsi erano stati soccorsi di notte, alcuni escursionisti, recuperati fortunatamente illesi.