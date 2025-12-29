L’antica “Rivetta” di Pieve a Primiero si trasforma in spazio d’arte ‘Open air’ da visitare

di Paolo Meneguz

Primiero (Trento) – Nel lontano 1982 avevo curato l’edizione postuma del libro “Primiero” scritto da Giovanni

Meneguz, mio padre. In quell’occasione tra le altre immagini che corredevano il volume avevamo inserito due foto della valle, una realizzata alla fine dell’Ottocento e una realizzata nel 1981. Prendendo spunto da questa idea, Paolo Kaltenhauser ed io abbiamo realizzato “Mutamenti 1873 2025”, utilizzando alcune vecchie immagini di Primiero realizzate dal fotografo trentino Giovanni Unterveger e altri, una foto realizzata con il drone da Gigi Valline e un’ortofoto della valle 2023. La mostra è esposta nella Rivetta e nel centro storico di Pieve.

Alfabetieri del Bosco

Sempre esposta nella storica Rivetta Enrico Koch, è visibile anche la mostra “Gli alfabetieri del bosco”

realizzati dalle alunne e dagli alunni delle scuole primarie di Primiero. Due originali idee, per trascorrere una giornata alternativa a Primiero.