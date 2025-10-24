“Messa dell’Incoronazione” con la Scuola Musicale nel ricordo del maestro Renato Pante

Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 20:30, la Chiesa Arcipretale di Fiera di Primiero ospiterà la celebre Messa in Do maggiore per soli, coro e orchestra KV 337, nota come “Krönungsmesse” di Wolfgang Amadeus Mozart

(Ph Scuola musicale Primiero)

Primiero (Trento) – La “Messa dell’Incoronazione” di W. A. Mozart, vedrà la partecipazione di circa sessanta coristi provenienti da diverse realtà corali locali accompagnati da oltre venti orchestrali. Questo importante appuntamento segna il trentennale della Scuola Musicale di Primiero, che festeggia così tre decenni di impegno nella formazione musicale e nella promozione della cultura locale. All’evento prenderanno parte il Coro e l’Orchestra della Scuola Musicale di Primiero, con la direzione del maestro Ivan Villanova. Il gruppo vocale è composto da solisti di alto livello quali: Paola Crema (soprano), Claudia De Pian (contralto), Massimo Squizzato (tenore) e Carlo Roni (basso). L’orchestra è formata da musicisti qualificati, molti dei quali docenti e collaboratori della Scuola, in grado di restituire tutta la bellezza e la complessità dell’opera mozartiana.

La “Krönungsmesse”

Composta nel 1779, rappresenta uno dei capolavori della musica sacra mozartiana, caratterizzata da un equilibrio perfetto tra solennità e leggerezza, con momenti di grande teatralità e delicatezza melodica. La messa si compone di sei sezioni: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei, ciascuna eseguita con eleganza e accuratezza musicale, esaltando le caratteristiche melodiche e dinamiche tipiche dell’estro mozartiano. Oltre alla Messa dell’Incoronazione, il programma del concerto prevede l’esecuzione di altre due opere di Mozart: la Sonata da Chiesa in Do maggiore KV 278 e il mottetto “Exsultate, jubilate” KV 165 per soprano e orchestra, un altro esempio della vivace creatività del compositore salisburghese.

Il Coro della Scuola Musicale di Primiero

Nato nel 2011 e frutto della collaborazione di voci esperte provenienti da varie realtà corali della valle, con un repertorio che spazia dalla musica sacra classica a quella contemporanea. Nella sua storia recente, il Coro ha affrontato importanti pagine della musica sacra. L’appuntamento di sabato rappresenta dunque non solo un momento di grande musica, ma anche una festa collettiva che valorizza il lavoro svolto dalla Scuola Musicale a favore della crescita artistica e culturale del territorio. L’ingresso è gratuito, e al termine del concerto è previsto un momento di convivialità all’esterno della chiesa.