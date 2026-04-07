Brutta caduta in bici: ragazzino soccorso dall’elicottero in zona Lozèn

E’ accaduto martedì pomeriggio verso le 18 nei pressi del rifugio Lozèn, nel comune di Mezzano

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Primiero (Trento) – Brutto incidente in bici per un ragazzino di 14 anni nella valle del Lozèn, poco dopo il paese di Zortea, ma nel comune di Mezzano. Per cause in corso di accertamento, un ragazzino ha perso il controllo della sua bici ed è finito violentemente a terra, nei pressi del rifugio, riportando vari traumi. Sul posto, oltre i sanitari di zona è intervenuto anche l’elicottero da Trento che ha soccorso il giovane.