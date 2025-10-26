L’emergenza per i vigili del fuoco di Primiero è scattata sabato in tarda serata a Pieve

Molto fumo e fortunatamente danni limitati per l’appartamento interessato e per i vicini. A lanciare l’allarme un volontario che ha prestato i primi soccorsi. Evacuati temporaneamente alcuni appartamenti

Primiero (Ttento) – Verso le ore 22 di sabato 25 ottobre, è scattato l’allarme per un incendio che ha interessato un appartamento nel centro abitato di Pieve in viale Marconi, di fronte al centro residenziale Piccolo Principe Il tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere in breve tempo le fiamme e limitare i danni. Fortunatamente nessuno dei residenti dell’edificio ha riportato gravi conseguenze.

Fortunatamente è fuori pericolo, un anziano di 92 anni, che abita nell’appartamento dove si sono sviluppate le fiamme. E’ rimasto lievemente intossicato ed è stato portato per precauzione all’ospedale di Feltre in ambulanza. Nessuna conseguenza nemmeno per la coppia che abita al piano superiore. Sono in corso accertamenti per verificare le conseguenze del rogo e le cause che lo hanno scatenato. Sono già potute rientrate anche le persone che vivono all’ultimo piano della struttura.

Le immagini dei vigili del fuoco