Primiero, Elisoccorso a Transacqua per un grave malore

Le immagini dell’intervento dell’eliambulanza con il supporto dei vigili del fuoco, nella parte alta del paese di Transacqua

Primiero (Trento) – Elisoccorso a Transacqua per un malore in abitazione, nel primo pomeriggio di mercoledì. L’eliambulanza con l’equipe medica è atterrata nei prati di via Caltene a Primiero. Dopo le prime cure, il paziente, un 70enne del posto, è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. Sul posto oltre ai sanitari di zona con automedica e ambulanza di “Una Corsa per la vita”, anche i vigili del fuoco di Primiero, per il supporto al velivolo.