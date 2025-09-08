Storie di coraggio: le donne che attraversarono i confini dei sogni. Edizione rivista e aggiornata del progetto sull’emigrazione

Presentazione del volume e inaugurazione della mostra, presso la Biblioteca Intercomunale di Primiero



Primiero (Trento) – C’è qualcosa di profondamente commovente nel pensare a quelle donne coraggiose che, negli anni cinquanta, hanno fatto i bagagli lasciandosi alle spalle le montagne familiari per inseguire un futuro diverso. Il loro è stato un viaggio non solo oltre i confini, ma dell’anima, un salto nel buio verso l’ignoto, armato di speranza e determinazione. Questo progetto, promosso dalle Acli di Primiero, Vanoi, Mis e sostenuto dagli Enti locali, ci regala un tesoro unico: le voci autentiche di trenta donne che hanno avuto il coraggio di cambiare il corso della propria vita.

Un piccolo universo di emozioni

Dall’edizione ampliata del volume del 2023 emergono storie che toccano il cuore, racconti di chi dal secondo dopoguerra ai primi anni ’60 ha lasciato le amate valli di Primiero, Vanoi e Mis per cercare lavoro, indipendenza e nuove possibilità nelle città italiane o addirittura all’estero. Ogni testimonianza è un piccolo universo di emozioni, paure superate e speranze realizzate. Le loro parole, delicatamente intrecciate con fotografie che catturano momenti irripetibili e disegni d’autore che danno forma ai ricordi, dipingono un affresco umano di rara bellezza. È la storia di un fenomeno che ha trasformato silenziosamente, ma profondamente, l’identità economica, sociale e culturale di intere comunità montane, storie che meritavano di essere ascoltate e preservate. Il momento più emozionante della presentazione, sarà dedicato ad alcune delle protagoniste di questi racconti.

La mostra di Jimi Trotter

L’incontro, si arricchirà degli interventi dei curatori Delia Scalet ed Angelo Longo, che hanno saputo raccogliere e custodire questi frammenti preziosi di memoria, mentre l’introduzione è affidata al presidente delle Acli di zona, Walter Taufer. Al termine, verrà inaugurata l’originale mostra dei disegni dell’artista locale, Jimi Trotter, che ha saputo tradurre in immagini evocative gli aneddoti e le emozioni di queste storie. Le sue opere creano un percorso visivo che non si limita a illustrare, ma riesce a far vibrare le corde più profonde dell’anima, invitando chi guarda a riflettere sul coraggio necessario per reinventare la propria vita.