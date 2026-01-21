Difendere il diritto internazionale per costruire la Pace: venerdì 23 gennaio alle ore 20.30 Palazzo delle Miniere Primiero

Le zone interessate dai principali conflitti nel mondo

Primiero (Trento) – La serata – organizzata dal gruppo Primiero Pace – è presentata dal professor Marco Mascia (Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace, dell’Università di Padova), si propone di portare i presenti a riflettere sul senso del diritto internazionale e sull’importanza di difenderlo, come strumento fondamentale per poter costruire una Pace duratura e condivisa.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra “Immaginare la Pace” realizzata dall’Istituto Comprensivo di Primiero con opere degli studenti dello stesso istituto e dell’istituto salesiano Santa Croce. Saranno presenti alla serata anche alcuni studenti per presentare il percorso. L´incontro si terrá venerdì 23 gennaio alle ore 20:30 presso la sala all’ultimo piano del Palazzo delle Miniere.